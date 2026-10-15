Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadı başladı. İnce kabuğu ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan cevizler, hem yurt içinde hem de yurt dışında alıcı buluyor.

SÜPHAN DAĞI ETEKLERİNDE YOĞUN MESAİ

Van Gölü kıyısında yer alan ve “ceviz kenti” olarak anılan Adilcevaz’da üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelere giderek hasada başladı. Tescilli “Kazankaya” ve “Adilcevaz 13” türü cevizler, uzun sırıklar ve silkeleme aparatlarıyla toplanıyor. Kabuklarından ayrılan ürünler, kurutulduktan sonra satışa hazırlanıyor.

YILLIK ÜRETİM 2 BİN 500 TONA ULAŞIYOR

Adilcevaz Ziraat Odası Başkanı Salih Uluğ, ilçede 85 bin ila 90 bin ceviz ağacı bulunduğunu belirterek yıllık üretimin yaklaşık 2 bin 500 tonu bulduğunu söyledi. Cevizlerin Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini ve yurt dışına ihraç edildiğini aktaran Uluğ, yıllık ekonomik değerinin yaklaşık 65 milyon lira olduğunu ifade etti.

CEVİZDEN REÇEL VE EZME DE ÜRETİLİYOR

Adilcevaz’da ceviz yalnızca iç tüketim ve ihracatla sınırlı kalmıyor. Yıllık yaklaşık 200 ton ceviz reçeli üretilirken bu yıl ceviz ezmesi yapımına da başlandı. Ceviz ağacından yapılan bastonlar da ilçenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Ceviz üreticisi Mehmet Akkoyun ise yüksek rakımın ürüne farklılık kattığını belirterek, "Cevizin en büyük özelliklerinden yağı, tadı, aroması çok güzel." dedi. Akkoyun, müşterilerinin her yıl düzenli olarak ceviz satın aldığını ve ürünleri çoğunlukla kargo ve otobüslerle gönderdiklerini kaydetti.