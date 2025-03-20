Dr. Jenny Wu, cnbc.com için kaleme aldığı makalesinde, “Kurumsal bir ortamda sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışmayı gerektiren geleneksel iş modeli bana hiç uygun değildi. Her zaman kendi şartlarımda çalışarak finansal özgürlük ve esneklik elde etmek istedim" ifadelerini kullanarak pasif gelir elde etmenin ipuçlarını paylaştı.

Wu, son yirmi yılda öğrenci, tam zamanlı çalışan, araştırmacı ve ev hanımı kimlikleriyle farklı yan işlerde deneyim kazandığını belirtirken şu anda birden fazla pasif gelir kaynağına sahip olduğunu ifade ediyor.

Dr. Jenny Wu, Amazon üzerinden kart oyunları satışı yapmak, çevrimiçi kurslar oluşturmak, şirketlerde duygusal zeka konulu konuşmalar gerçekleştirmek, üniversitelerde ders vermek ve etki yatırımları yapmak gibi çeşitli alanlarda gelir elde ediyor.

Pasif gelir elde etmek isteyenlere en önemli tavsiyesi, net ve sürdürülebilir bir karlılık planı oluşturmak olan Dr. Jenny Wu, bu konuda sık karşılaşılan bir duruma dikkat çekiyor. Wu, “Pek çok insan, ne zaman ve nasıl kar elde edeceğini düşünmeden tutkularının peşinden gidiyor. Bu tür dikkatsizlikler, başarıyı garanti altına alabileceği gibi tüm planların bozulmasına da yol açabilir” ifadelerini kullanıyor.

Akılda tutulması gereken üç şey var

Rakamlarınızı iyi analiz edin:

Kârlı bir noktaya ulaşmadan önce ne kadar yatırım yapmayı planladığınızı ve potansiyel olarak ne kadar kayıp yaşayabileceğinizi net bir şekilde belirlemek önemlidir. Bu değerlendirme, başlangıç aşamasındaki net gelir hedeflerinizin gerçekçi bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak ve kârlılığınızı artırmanız için stratejik bir yol haritası sunacaktır.

Kârlılığı olumsuz etkileyebilecek yaygın hatalara dikkat edin:

Hizmetlerin fiyatını gereğinden düşük belirlemek, zamanınızı doğru şekilde değerlendirememek ve fırsat maliyetlerini göz ardı etmek bu hatalar arasında yer alır. Bu tür yanlış adımlar, işinizin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Hedeflerinizi belirleyerek işe başlayın ve önceliği her zaman kendinize verin:

Kârlılık sadece finansal başarıyla sınırlı değildir; aynı zamanda işinizin yaşam kaliteniz üzerindeki etkisi de önemlidir. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızı her şeyin önünde tutmalısınız.

Ayrıca, milyarderin daha önce “neredeyse her şeyde” başarıya ulaşmasında kendisine rehberlik eden 1 numaralı beceriye dikkat çektiğini de hatırlatalım. Bu yaklaşım, iş ve yaşam dengesi için güçlü bir temel oluşturabilir.