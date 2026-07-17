İstanbul Bahçeşehir'de 123 dönümlük arazi üzerine toplu konut projesi için Parlamenterler Gölvadi Bahçeşehir Konut Yapı Kooperatifi kuruldu. Yapı yoğunluğunun yüksek olduğu bölgede hayata geçirilecek proje kapsamında, TBMM üyelerine uygun koşullarda konut sahibi olma imkânı sunuldu.

Birgün'de yer alan habere göre; Parlamenter Gölvadi Konut Yapı Kooperatifinin konut yapımı için işaret ettiği arazinin, 2024 yılında yargının birçok üst düzey isminin yer aldığı Bahçeşehir Gölvadi Konut Yapı Kooperatifi’nin arazisi ile aynı olması dikkati çekti.

Parlamenterler Gölvadi Bahçeşehir Projesi için tanıtım kataloğu hazırlandı. Katalog, tüm milletvekillerine dağıtıldı.

MİLLETVEKİLİNE KIYAK

Katalogda projenin çevresinde, “Birçok markalı projenin tamamlandığı ve yeni projelerin hızla yükseldiği” belirtildi. Projeye komşu projelerin isimlerinin sıralandığı katalogda, ödeme planı da yer aldı. Ödeme planı, lüks konutların aralarında milletvekillerinin de yar aldığı yüksek gelirli TBMM üyelerine, “Sudan ucuza” olarak nitelendirilebilen ücretlerle satılacağını ortaya koydu.

Kooperatiften ev sahibi olmak isteyen parlamenterlerin yalnızca kooperatif üyelik ücreti ödeyeceği kaydedildi. Üyelik ücretinin yüzde 25’inin peşin olarak ödenmesi, kalanının ise dört eşit takside bölünmesi kararlaştırıldı. Projedeki 1+1 evlerin satış fiyatı 1 milyon 860 bin TL, 2+1 evlerin satış fiyatı 2 milyon 860 bin TL, 3+1 evlerin satış fiyatı ise 4 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

Parlamenterlere, “Enflasyon ve maliyet artışı koruması” da sağlandığı görüldü. Arsa kooperatifi modeli ile yürütülecek proje çerçevesinde, öncelikle kooperatif adına arsa satın alınacağı, ardından arsanın, seçilecek bir inşaat firmasına kat karşılığı olarak verileceği vurgulandı.

ENFLASYON KORUMASI

Kooperatif üyeliği kapsamında üyelerden yalnızca üyelik bedeli alınacağı ve “Başka bir ek ödeme talep edilmeyeceği” öğrenildi. Projeden yararlanmak isteyen milletvekillerine, “Enflasyon ve benzeri maliyet artışlarından üyelerimiz etkilenmeyecek, ilave bir mali yükümlülük doğmayacaktır” denildi.