Aksaray'da 24 yaşındaki bir kadının zayıflamak için sık sık poşetli bitki çayı tüketmesinin ardından karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girmesi, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Özellikle kadınlar arasında popüler olan bitki çaylarının kontrolsüz kullanımını denetlemek için harekete geçen yetkililer, market zincirlerinde kolaylıkla bulunan çaylar için kısıtlama kararı almaya hazırlanıyor.

MARKETLERDE SATILAMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı, geleneksel bitkisel tıbbi ürün sınıfında yer alan bitki çaylarının ruhsatlandırılmasına ve bu ürünlerin yalnızca eczanelerde satılmasına imkan tanıyacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar “Bu ürünlerin denetimsiz şekilde piyasaya sunulması halk sağlığı açısından ciddi riskler doğuruyor. Çayların içinde iki bin civarında aktif kimyasal madde var. Çok önemli kısmı sinir sistemi ile damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Gen zararı da yapıyor. Sadece onaylı çaylar içilmeli” dedi.

TİTCK tarafından kantarondan kişnişe, zerdeçaldan safrana, karanfilden rezeneye 190 adet tıbbi bitki monografı (bir bilim dalında özel bir konu üzerine yazılan inceleme yazısı) hazırlandığını kaydeden Ayar “Amacımız, geleneksel bitkisel tıbbi ürün kapsamında ruhsatlandırılan tıbbi çayların üretim kalitesinin artırılması, standardizasyon sağlanması, AR-GE faaliyetleri ve üreticinin desteklenmesi adına somut öneriler geliştirmek” diye konuştu.