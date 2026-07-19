Almanya’da “tahıl kralı” olarak tanınan iş insanı Arthur Strudel’in (46) Antalya’daki evinde ölü bulunması şimşekleri sevgilisinin üzerine çekti. Almanya’nın zengin iş insanlarından Arthur Strudel, 6 ay önce Antalya’daki Kaleiçi’nden satın aldığı iki katlı evde, Rus uyruklu sevgilisi Elena L. (40), ile birlikte yaşamaya başladı. Bu arada ikili, Türk vatandaşlığına da geçti.



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3 Temmuz’da kızını getirmek için ülkesine giden Elena L., 7 Temmuz’da Antalya’ya döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Strudel’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberi alan oğulları Türkiye’ye geldi.





Strudel’in 2024’te eşinden ayrıldıktan sonra şirketin imza yetkisini sevgilisi Elena L.’ye devrettiği, 2025’te de oğlu Philipp S.’nin vekaletnamesini iptal ettiği belirlendi. Strudel’in oğlu Philipp, babalarının on binlerce hektar arazileri bulunan tarım şirketini sevgilisine devrettiğini ve kendilerini mirastan men ettiğini söyleyerek bu durumun cinayet şüphesini kuvvetlendirdiğini söyledi. Evlatları Elena L.’nin ilk ifadesinin ardından serbest bırakılmasına itiraz etti. İki kardeş sır dolu ölümün aydınlatılmasını isterken babalarının hiçbir sağlık problemi olmadığını vurguladı.





Öte yandan Strudel’in Almanya’daki evinde yapılan aramada, yüzlerce silah ve mühimmat bulundu. Arthur Strudel’in babasının Almanya’da 5 bin kişiyi istihdam eden ve geçen yıl 1,3 milyar Euro gelir elde eden döküm şirketi bulunuyor.