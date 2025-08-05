Belce Örü Erçin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe açığını giderleri kısmak yerine gelirleri artırma formülüyle çözmeye çalışıyor. Vergi artışıyla tetiklenen ve hemen hemen her ürüne yağan zam yağmuru nedeniyle ise enflasyonda bir türlü dikiş tutmuyor. Haziranda yüzde 1.37 olan aylık enflasyon temmuzda yüzde 2.06 seviyesinde gerçekleşti. Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar yani zamlar hariç TÜFE’deki aylık değişim ise 1.45, mevsimlik ürünler hariç TÜFE’deki aylık artış 2.94 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda en yüksek artış yüzde 5.78 ile konut grubunda gerçekleşti. Konut grubunu yüzde 5.69 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 4.25 ile haberleşme izledi. Giyim ise yüzde 5.8 gerilyerek aylık TÜFE’yi aşağıya çekti.

DOĞALGAZ ZİRVEDE

Enflasyondaki yıllık artış ise yüzde 33.52 olarak açıklandı. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75.54 ile eğitimde kaydedildi. Eğitim grubunun ardından yüzde 62.01 ile konut, yüzde 37.49 ile sağlık geldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yıllık 24.19, aylık yüzde 1.73 arttı. Tüketici fiyatlarında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 26.41 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşti. Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13.91 ile bira, yüzde 11.24 ile diğer alkollü içecekler, yüzde 7.28 ile sağlık sigortası ve yüzde 6.71 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yer aldı.TÜİK verileriyle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, “Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde” dedi.Aylık enflasyonun temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2.06 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. İktidarın ifade ettiğinin ve vatandaşın arzu ettiğinin aksine aylık enflasyon maalesef istikrarlı bir düşüş seyri izlemiyor.

ENAG: %3.75, ITO: %2.62

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) TÜFE verilerine göre temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.75 olurken, yıllık bazda yüzde 65.15 olarak gerçekleşti. İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2.62 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 42.48 olarak açıklandı.

Kirazın fiyatı kıymayla yarışıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin çalışmasına göre en düşük yüzde 20’lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6.3’ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30.6 düzeyinde yer tutuyor. Dolayısıyla dar gelirli vatandaş gıda fiyatlarındaki değişiminden daha çok etkileniyor. TÜİK ise don ve kuraklığa rağmen gıda enflasyonunda aylardır düşüş açıklıyor. Kirazın fiyatının 1 kilogram kıyma ile yarıştığı, incirin tanesinin 25 TL’den satıldığı pazarda, vatandaş TÜİK’in verilerini sorguluyor. Enflasyonu artıracak ürünlerin ağırlığının sepette düşük tutulduğu veya listeye alınmadığı tahmin ediliyo

Fiyat değişimiyle ilgili ortak kanının oluştuğu ürünler ise limon ve patates oldu. Market Fiyat Endeksine göre yıllık bazda fiyatı en çok artan gıda ürün yüzde 39.63 ile limonken temmuzda fiyatı en çok düşen ürün ise patates.