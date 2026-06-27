Enerji sektöründeki dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki milyonlarca aboneyi kapsayan yeni bir altyapı projesi başlatıldı.

EPDK koordinesinde yürütülen proje ile elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının ortak bir dijital ağ üzerinden izlenmesini sağlayacak entegre bir veri havuzu oluşturuluyor.

Altyapı süreçlerinin tamamlanmasının ardından abonelerin, üç farklı sektöre ait tüketim ve fatura bilgilerini tek bir mobil uygulama üzerinden anlık olarak takip edebilmesi öngörülüyor.

"Millî Akıllı Sayaç Sistemi" (MASS) kapsamında geliştirilen yeni dijital ekosistemle ulusal bir standart oluşturulması hedefliyor.

Proje doğrultusunda farklı üreticilere ait sayaç, modem ve haberleşme yazılımları ortak bir iletişim protokolü üzerinden uyumlu şekilde çalıştırılacak.

Bu standartlaşma sayesinde dağıtım şirketlerinin belirli teknoloji tedarikçilerine olan bağımlılığının azaltılması, tesis kurulumu ve işletim süreçlerinde ise maliyet avantajı elde edilmesi planlanıyor.

ZORLU COĞRAFYALAR İÇİN HİBRİT HABERLEŞME MODELİ

Projenin kapsayıcılık oranını artırmak ve özellikle nüfus yoğunluğunun düşük ya da engebeli arazi yapısına sahip olduğu bölgelerde kesintisiz veri akışı sağlamak amacıyla hibrit bir iletişim teknolojisi üzerinde çalışılıyor.

Bu çerçevede, elektrik hatları vasıtasıyla veri transferine imkan veren PLC (Power Line Communication) teknolojisi ile radyo frekansı tabanlı kablosuz sistemleri birleştiren bir AR-GE modeli uygulanıyor. Böylece coğrafi engellerin bulunduğu lokasyonlarda da sayaç verilerinin merkezi havuza güvenli şekilde aktarılması amaçlanıyor.

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre, entegre sayaç altyapısının kullanıcı arayüzünde yer alacak analitik araçlar, tüketicilere geçmiş dönem sarfiyat rakamlarını karşılaştırma imkanı sunacak.

Abonelerin, kendi tüketim alışkanlıklarını inceleyerek tasarruf odaklı planlamalar yapabilmesine olanak tanıyacak sistemin resmi olarak uygulamaya konulabilmesi için ilgili yasal ve mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması bekleniyor.