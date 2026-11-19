İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi bünyesinde toplanan İSKİ Genel Kurulu, kentte suya her ay düzenli zam yapılması uygulamasının 2027 yılında da devam etmesini kabul etti. Alınan kararla birlikte milyonlarca İstanbullunun su faturaları yeni yılda da her ay güncellenecek.

AYLIK ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Düzenleme kapsamında aylık fiyat artışları TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına göre hesaplanacak. Hesaplanan enflasyon ortalaması yüzde 2 seviyesini aşarsa faturaya yansıyacak zam en fazla yüzde 2 ile sınırlandırılacak. Böylece aylık otomatik artışlara üst sınır getirilmiş oldu.

SU KAPAMA VE AÇMA BEDELİ YÜKSELDİ

Toplantıda görüşülen İSKİ 2027 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri teklifi de kabul edildi. Yeni tarifeye göre 507 lira olan su kapama ve açma bedeli yüzde 19,72 oranında artırılarak 607 liraya çıkarıldı. Vidanjör hizmeti bedeli ise 1.807 liradan yüzde 40,18 zamla 2 bin 533 liraya yükseltildi.

YENİ TARİFE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Kabul edilen zamlı hizmet tarifeleri ve yeni dönem fiyatlandırma kuralları 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.