Google, amiral gemisi Pixel serisini premium cihazlar olarak konumlandırmak için büyük bir yarış içerisindeyken, Android 17'nin erken sürüm güncellemeleri şirketin başını ağrıtmaya başladı.

Son birkaç haftadır özellikle Pixel 6 ve sonraki modellere doğrudan yüklenebilen Android 17, kullanıcı deneyimini iyileştirmek bir yana, akıllı telefonları adeta felç etti. Yaşanan son ve en büyük kriz ise doğrudan mobil oyuncuları vurdu.

En basit oyunlar bile saniyede 5 kareye düştü

Reddit başta olmak üzere birçok teknoloji forumunda Android 17 mağduru oyuncuların şikayetleri çığ gibi büyüyor. Google Pixel akıllı telefonlar, rakiplerine kıyasla hiçbir zaman saf işlemci gücüyle öne çıkmasalar da şimdiye kadar popüler oyunlarda kusursuz bir akıcılık sunuyorlardı.

Android 17 güncellemesinden sonra sistemin kaynak yönetimi mimarisi altüst oldu. Teknik olarak telefonu hiç zorlamayacak kadar hafif ve popüler oyunlar bile felaket derecede kare hızı (FPS) düşüşleri yaşıyor.

Markanın en yeni amiral gemileri olan Pixel 8, Pixel 9 ve çiçeği burnunda Pixel 10 bu performans düşüşünün tam merkezinde yer alıyor.

En çok etkilenen oyunlar da belli oldu

Anlık tepki süresi gerektiren Clash Royale veya Brawl Stars gibi rekabetçi oyunların yanı sıra, Monster Hunter ve Hill Climb Racing 2 gibi yapımlar da tamamen oynanamaz hale geldi. Bu durum, hatanın tek bir grafik motorundan değil, Android 17'nin genel sistem yönetiminden kaynaklandığını kanıtlıyor.

Google Play hizmetleri çatışıyor

Yazılım ekipleri bu ani performans çöküşünün kesin nedenini henüz netleştiremedi. Sızan ilk teknik ipuçlarına göre; Android 17’nin ana kodlarının yanı sıra, haziran ayında dağıtılan Google Play hizmetleri güncellemesi arasında gizli bir yazılım çatışması yaşanıyor. Bu iki yazılım üst üste bindiğinde grafik kaynaklarının tahsisinde bir kaos yaratıyor ve oyunlar açıldığı an cihazın içindeki Tensor işlemciler komik derecede düşük kapasitelerde çalışmaya başlıyor.

Google henüz resmi bir yama (fix) yayımlamadığı için Reddit topluluğu geçici çözüm yolları arıyor:

Google Play Hizmetleri'nin önbelleğini temizleyip cihazı yeniden başlatmak veya geliştirici seçeneklerine girerek etkilenen oyunun varsayılan sürücüsünü "sistem sürücüsü" ile değiştirmek şimdilik işe yarayabiliyor. Bu yöntemi her oyun için tek tek tekrarlamanız gerekiyor ve kalıcı bir başarı garantisi sunmuyor.

Hata listesi uzuyor

Grafik ve oyun performansındaki çöküş, Android 17'nin tek günahı değil. Erken güncelleyen kullanıcıların bildirdiği diğer can sıkıcı arızalar ise şunlar:

Dokunmatik ekranın aniden tepkisiz kalması ve Wi-Fi ağlarında sürekli yaşanan kopmalar,

Hoparlörlerden gelen açıklanamayan cızırtı sesleri ve pil şarj hızının anormal derecede yavaşlaması,

Telefon görüşmeleri sırasında durup dururken hatların kesilmesi.