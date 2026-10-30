Apple ekosisteminde yer alan milyonlarca cihazı doğrudan ilgilendiren kritik bir siber güvenlik alarmı verildi.

Dünyanın en güvenli işletim sistemleri arasında gösterilen iOS, iPadOS ve macOS sürümlerinde, kullanıcı verilerini doğrudan riske atan yeni bir açık saptandı.

EN GÜNCEL SÜRÜMLER BİLE TEHLİKEDE

Tespit edilen güvenlik açığı, yalnızca eski model cihazları değil, Apple'ın en yeni yazılım güncellemelerini kullanan cihazları da kapsıyor.

Güvenlik uzmanları, saldırganların bu açığı kullanarak cihazlara yetkisiz erişim sağlayabileceğine dikkat çekerek kullanıcıların sistem güncellemelerini ertelememesi gerektiğini vurguluyor.

'CİHAZINIZI BEKLETMEDEN HEMEN GÜNCELLEYİN' UYARISI

Olası bir siber saldırıya maruz kalmamak adına iPhone, iPad ve Mac sahiplerinin yazılım güncellemelerini kontrol etmesi ve yayınlanan en son yamaları hemen yüklemesi gerekiyor.

iPhone ve iPad için: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek en güncel yamayı yükleyebilirsiniz.

Mac için: Sistem Ayarları > Genel > Yazılım Güncelleme sekmesinden cihazınızı koruma altına alabilirsiniz.

TEHDİDİN BOYUTU ARAŞTIRILIYOR

Söz konusu açığın kimler tarafından organize edildiği ve şu ana kadar kaç kullanıcının bu zafiyetten etkilendiği henüz netleşmiş değil.

Siber güvenlik ekiplerinin incelemeleri sürerken yaşanan bu durum, en güvenilir kabul edilen teknolojilerin dahi sürekli tetikte olmayı gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.