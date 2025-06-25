UTTS, akaryakıt alımı sırasında taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak Ödeme Kaydedici Cihaz’a (ÖKC) iletilmesini sağlıyor.

Taşıtlara takılan TTB, Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) tarafından okunarak plaka bilgisini manuel girişe gerek kalmadan ÖKC’ye aktarıyor. Yakıt alımı sonrası düzenlenen ÖKC fişi, UTTS kapsamında olduğunu gösteren bilgileri içeriyor. Akaryakıt istasyonlarının ise en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve 2 TTO takması zorunlu.

YAPTIRMAYANA 28 BİN LİRA CEZA

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci, “30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek ve 28 bin TL’ye varan ağır cezalarla karşılaşacak” ifadelerini kullandı.

30 HAZİRAN'A KADAR BİTMESİ GEREKİYOR

UTTS Tebliği’ne uymayanlar için 7 bin TL’den 140 bin TL’ye kadar özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. 1 Temmuz’dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider olarak gösterilemeyecek.

UTTS internet sitesi üzerinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan taşıt sahiplerinin, akaryakıt harcamalarının gider gösterilip gösterilmemesine bakılmaksızın, 30 Haziran’a kadar montaj işlemlerini bitirmesi gerekiyor. Yetkililer, cezai yaptırımlardan kaçınmak ve mağduriyet yaşanmaması için mükellefleri süre dolmadan harekete geçmeye çağırıyor.