Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta bu defa indirim bekleniyor. 14 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

Peki, 12 Nisan 2026 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.18 TL

Motorin litre fiyatı: 76.56 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.03 TL

Motorin litre fiyatı: 76.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.15 TL

Motorin litre fiyatı: 77.69 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.43 TL

Motorin litre fiyatı: 77.97 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL