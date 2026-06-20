Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Melih Meriç tarafından meclise sunulan kanun teklifi, trafikte belgesiz, sigortasız ve muayenesiz durumda olan milyonlarca aracı doğrudan ilgilendiriyor.

Teklif ile 2000 model ve altı olup, son 5 yıl içerisinde hiçbir trafik işlemi, muayenesi veya sigorta kaydı bulunmayan araçların "hurda vasfında" değerlendirilmesi; bu taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarının silinmesi ve vergi mükellefiyetlerinin sona erdirilmesi amaçlanıyor.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLAR KAYITLARDAN DÜŞÜLECEK

Türkiye genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış, uzun yıllardır trafikte fiilen kullanılmayan ve büyük ölçüde hurda niteliği taşıyan binlerce araç, resmi trafik tescil kayıtlarında görünmeye devam ediyor.

Bu araçların önemli bir kısmı muayenesiz, sigortasız ve gayrifaal durumda olmasına rağmen, sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yükümlülüğü yasal olarak sürüyor. Sunduğu kanun teklifinde bu durumun yarattığı olumsuzluklara değinen Milletvekili Melih Meriç, gerekçe bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle taşımacılık sektöründe kullanılan eski model kamyon ve çekici türü araçların yıllar içerisinde ekonomik değerini kaybetmesi, bazı araçların fiilen ortadan kalkması ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşıyor. Buna rağmen söz konusu araçlar için vergi tahakkuku devam etmekte, yıllar içinde biriken borçlar vatandaşların ekonomik hayatını olumsuz etkilemektedir. Öte yandan fiilen trafikte bulunmayan araçlar için yürütülen tahsilat, tebligat ve takip işlemleri kamu kaynaklan açısından da gereksiz bir idari yük oluşturmaktadır. Devletin tahsil kabiliyeti bulunmayan alacaklar için yaptığı işlem maliyetleri kamu verimliliğini azaltmaktadır."

BAŞVURU İÇİN BİR YIL SÜRE TANINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Teklifin yasalaşması halinde, model yılı 2000 ve daha eski olan motorlu taşıtlardan, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten geriye doğru son beş yıl içerisinde araç muayenesi yaptırılmamış, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan, trafik tescil işlemi, devir, satış veya kullanım kaydı tespit edilemeyen taşıtların sahiplerine bir hak tanınacak.

Bu kapsamdaki araç sahiplerinin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları halinde yasal düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

HURDA TESLİMİNDE VERGİ, CEZA VE HACİZLER KALDIRILACAK

Kanun teklifinde yer alan bir diğer önemli madde ise vergi ve ceza muafiyetlerine yönelik şartları düzenliyor. Buna göre; 2000 ve daha eski modele sahip taşıtların, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması gerekiyor. Taşıtların;

-Makine ve Kimya Endüstrisi’ne,

-Lisanslı geri dönüşüm tesislerine,

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlara,

teslim edilmesi halinde, bu taşıtlara ilişkin olarak başvuru tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş bulunan motorlu taşıtlar vergileri ile bu vergilere bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları ve idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi bekleniyor.

Ayrıca, trafik tescil kayıtları silinen bu taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre uygulanmış olan mevcut hacizlerin de kaldırılması öngörülüyor.

SONRADAN TESPİT EDİLEN ARAÇLAR YENİDEN TESCİLLENECEK

Teklif, düzenlemenin kötü niyetli kullanımının önüne geçmek adına da bir güvenlik mekanizması içeriyor.

Tescil kaydı silinen taşıtların daha sonra bulunması veya fiilen var olduğunun tespit edilmesi halinde, taşıt adına yeniden trafik tescil kaydı tesis edilmesi talep edildi. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, daha önce terkin edilen (silinen) vergi ve fer'î alacaklar, yeniden tescilin yapıldığı yılı takip eden ay başından itibaren yeniden tahakkuk ettirilerek takip altına alınacak.