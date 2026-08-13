Türkiye’de en yaygın sürücü belgesi türü olan B sınıfı ehliyet, bireysel ulaşımın ve hafif ticari taşımacılığın anahtar belgesi konumunda. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında belirlenen standartlar, B sınıfı ehliyet sahiplerine sanılandan daha geniş bir araç kullanım alanı tanıyor.

Ancak araç tiplerine göre uygulanan tonaj ve yolcu sınırları ile yeni nesil düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak, trafikte herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamak adına büyük önem taşıyor. İşte B sınıfı sürücü belgesiyle ilgili bilmeniz gereken tüm temel esaslar.

B SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

B sınıfı ehliyet, standart binek otomobillerin yanı sıra belirli ağırlık ve yolcu kapasitesini geçmeyen farklı araç türlerini de kapsar. Yönetmelikte belirtilen sınırları karşılayan kullanım alanları şunlardır:

Otomobiller: Azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan tüm hususi ve ticari binek araçlar.

Hafif Kamyonetler: Yük taşıma amacıyla kullanılan ve 3,5 ton sınırının altında kalan hafif kamyonetler.

Minibüsler: Ağırlığı 3,5 tonun altında kalmak ve sürücü dahil en fazla 9 yolcu taşımak kaydıyla kullanılan minibüsler.

Römorklu Araçlar (BE Sınıfı): B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, BE sınıfı belgesini ekleyerek 3,5 tonluk araçlarına römork bağlama yetkisi kazanabilir.

Elektrikli ve Hibrit Araçlar: Çevre dostu yeni nesil elektrikli ve hibrit motorlu otomobiller de B sınıfı kapsamında yer alır.

B SINIFI EHLİYETLE 125 CC MOTOSİKLET KULLANIMI

Şehir içi trafikte pratik çözümler arayan sürücüler için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 85. maddesinde yer alan düzenleme önemli bir kolaylık sunuyor.

Buna göre, gerekli sürüş deneyimini sağlayan ve tanımlanan direksiyon eğitimini başarıyla tamamlayan B sınıfı ehliyet sahipleri, A1 sınıfına giren 125 cc’ye kadar olan motosikletleri ek bir ehliyet belgesi çıkarmadan kullanabilmektedir.

ESKİ VE YENİ TİP B SINIFI EHLİYET ARASINDAKİ FARKLAR

2016 yılında yapılan düzenleme ile Türkiye'deki ehliyetler uluslararası standartlara ve dijital güvenlik sistemlerine uygun hale getirilmiştir. Eski tip ve yeni tip ehliyetler arasındaki temel farklar şöyle özetlenebilir:

Standart Kodlar: Yeni sistemle birlikte ehliyet kodları küresel geçerliliğe uyumlu hale getirilmiştir.

Detaylandırılmış Alt Sınıflar: Motosiklet (A1, A2, A) ve römork kullanımı (BE) gibi durumlar için net ayrışımlar yapılmıştır.

Yenileme Süreci: Güvenlik ve geçerlilik açısından eski tip ehliyetlerin yeni nesil çipli kartlarla değiştirilmesi gerekmektedir.

2026 YILINDA EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme veya ilk defa B sınıfı ehliyet alma süreçlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) üzerinden işlemler yürütülmektedir.

EHLİYET YENİLEME ADIMLARI

NVİ Portalından Randevu: NVİ resmi internet sitesi veya Alo 199 hattı üzerinden randevu oluşturulur.

Harç ve Bedel Ödemesi: Yılı kapsayan resmi harç, değerli kağıt ve hizmet bedelleri anlaşmalı bankalar veya dijital ödeme kanalları üzerinden yatırılır.

Belge Başvurusu: T.C. kimlik kartı, güncel sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve mevcut ehliyet ile randevu saatinde başvuru tamamlanır.

ARAÇ KİRALAMA VE YURT DIŞI KULLANIMINDA GEÇERLİLİK

Gerek seyahatlerde gerekse günlük ihtiyaçlarda araç kiralama hizmetlerinden yararlanırken sunulan ehliyetin güncel ve geçerli olması zorunludur. Kiralama şirketleri ve uluslararası kontrol noktaları, sürücü belgesinin geçerlilik süresini ve tanımlı araç sınıflarını sistem üzerinden doğrular.

Yasal prosedürlerde sorun yaşamamak adına belgenin geçerlilik süresinin ve araçla ilgili Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi süreçlerin takip edilmesi önerilir.