Utah Yaban Hayatı Kaynakları Bölümü (DWR) tarafından yürütülen programla her yıl 300'den fazla dağ gölüne havadan balık bırakılıyor. Karayoluyla ulaşılması güç olan yüksek rakımlı göllerde balık popülasyonunu ve olta balıkçılığı imkanlarını sürdürmek amacıyla uygulanan yöntem, Utah'ta en az 1956'dan beri kullanılıyor.

TEK UÇUŞTA 10 BİNDEN FAZLA BALIK TAŞINIYOR

Operasyonda kullanılan Cessna 185 Skywagon tipi küçük uçakta, balıkların taşındığı yedi ayrı bölmeden oluşan özel bir tank bulunuyor. Böylece uçak tek seferde yedi farklı göl için balık taşıyabiliyor. Bir uçuşta yaklaşık 6 santimetre büyüklüğünde 10 binden fazla yavru balık taşınabiliyor.

Uçak göle ulaştığında mümkün olduğunca su yüzeyine yaklaşıyor ve balıklar taşıma suyuyla birlikte aşağı bırakılıyor. Bırakma yüksekliği çevredeki ağaçlara, kayalıklara ve uçuş güvenliğine bağlı olarak yaklaşık 15 ila 46 metre arasında değişiyor.

İlk bakışta balıkların bu yükseklikten suya düşmesi tehlikeli görünse de yöntemin başarısının arkasında balıkların çok küçük olması bulunuyor. DWR, uygulamada yaklaşık 2,5 ila 7,6 santimetre uzunluğundaki yavru balıkların kullanıldığını belirtiyor. Küçük ve hafif olmaları hava direncinin düşüşlerini yavaşlatmasını sağlıyor. Yetkililere göre daha büyük balıklar kullanılsaydı hayatta kalma oranı aynı seviyede olmayacaktı.

GEÇEN SENE 11,6 MİLYON BALIK BIRAKILDI

Havadan balık bırakma, Utah'ın çok daha geniş kapsamlı balıklandırma programının yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Eyalet genelinde 2025 yılında uçak ve diğer taşıma yöntemleriyle 655 farklı göl ve su kaynağına toplam 11 milyon 660 bin 600 balık bırakıldı. Bazı dağ gölleri her yıl, bazıları ise üç ila beş yıllık aralıklarla yeniden balıklandırılıyor.

Uçakların kullanılmasının temel nedeni ise dağ göllerine ulaşmanın zorluğu. Geçmişte balıklar su dolu kaplarla at sırtında dağlara taşınıyordu. Uzun kara yolculuklarında suyun oksijen seviyesini korumak zorlaşırken balıkların yaşadığı stres de artabiliyordu. Uçak yöntemiyle binlerce yavru balık kısa sürede uzak göllere ulaştırılabiliyor.

Geçmişte balıklar su dolu kaplarla at sırtında dağlara taşınıyordu. Ancak uzun kara yolculuklarında suyun oksijen seviyesini korumak zorlaşırken balıkların yaşadığı stres de artabiliyordu. Uçakların kullanılmaya başlanmasıyla binlerce yavru balık çok daha kısa sürede ulaşılması güç dağ göllerine taşınabilir hale geldi.

Uygulama günümüzde de devam ediyor. Utah Yaban Hayatı Kaynakları Bölümü, her yıl ulaşılması güç 300’den fazla dağ gölüne uçaklarla balık bırakmayı sürdürüyor. Bazı göller her yıl, bazıları ise balık popülasyonu ve doğal koşullara göre üç ila beş yılda bir yeniden balıklandırılıyor. Böylece onlarca yıldır kullanılan sıra dışı yöntem, Utah’ın yüksek rakımlı göllerinde bugün de uygulanmaya devam ediyor.