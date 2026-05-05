Hıdırellez gecesi (5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece), evlilik hayali kuran bekarlar için "mucizevi" bir zaman dilimi kabul edilir.

Rivayete göre, yatmadan hemen önce bir parça tuzlu ekmek veya bir miktar tuz yiyip su içmeden uykuya dalan kişi, rüyasında susuzluğunu gidermek için kendisine su veren kişiyi görür.

İnanışa göre rüyanızda size su ikram eden kişi, gelecekte hayatınızı birleştireceğiniz eştir. Hıdırellez sadece aşk değil, aynı zamanda bolluk ve taze başlangıçlar demektir. Evinizdeki enerjiyi yükseltmek için şu gelenekleri de unutmayın:

Gül ağacı ritüeli

Ev, araba veya çocuk gibi dileklerinizi bir kağıda çizin. Akşam saatlerinde bu kağıdı gül ağacının dalına bağlayın ya da dibine gömün. Yanına bereket için bir miktar para bırakmayı da ihmal etmeyin!

Yoğurt mayalama

5 Mayıs günü evde yoğurt mayalamak veya mayalı yiyecekler hazırlamak, hanenize yıl boyu sürecek bir bolluk davet eder.

Cüzdanları açık bırakın

Bereketin içeri girmesi için o gece cüzdan ve çantalarınızı açık bırakarak niyet edin.

Hıdırellez, karaların koruyucusu Hızır ile denizlerin hakimi İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gündür. Bu özel gün, sadece bir gelenek değil, doğanın uyanışı ve duaların evrene en güçlü şekilde ulaştığı andır.