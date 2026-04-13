Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla patlak veren İran savaşının küresel enerji piyasalarındaki sarsıcı etkilerini hafifletmek amacıyla kapsamlı bir ekonomik destek paketini kamuoyuna duyurdu.

Hükümet ortaklarıyla yapılan üst düzey toplantının ardından açıklanan kararlara göre, dizel ve benzin üzerindeki enerji vergileri iki ay süreyle litre başına yaklaşık 17 cent oranında düşürülecek.

Petrol şirketlerine bu indirimi doğrudan tüketiciye yansıtma çağrısında bulunan Merz, bu adımla piyasalarda yaklaşık 1,6 milyar euroluk bir rahatlama sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

ÇALIŞANLARA PİRİM DESTEĞİ VERİLECEK

Enerji indirimine ek olarak sosyal refahı korumaya yönelik adımlar atan Alman hükümeti, işverenlere çalışanlarına 1.000 euroya (yaklaşık 52 bin TL) kadar vergi ve harçtan muaf yardım primi ödeme imkanı tanıdı.

Bu süreçte oluşacak vergi geliri açığını kapatmak amacıyla tütün vergilerinde artışa gidilmesi planlanırken, Başbakan Merz bu reformların ülkede ihtiyaç duyulan geniş kapsamlı dönüşüm projelerinin yalnızca başlangıcı olduğunu ifade etti.

Paket kapsamında ayrıca sağlık sigortası ve emeklilik sisteminde yapısal reformların yanı sıra otomotiv sektörünün güçlendirilmesine yönelik stratejik kararlar da alındı.