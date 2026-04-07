Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM'de alınan karar göre kadın çalışanların doğum sonrası annelik izni uzatılarak 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Annelik izni için toplam süre 24 hafta olurken babalık izni de yükseltildi.

ANNELİK İZNİ KONUSUNDA SONA GELİNDİ

Uzun süredir gündemde olan annelik izni için artık son aşamaya gelindi. Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan bazı değişiklikler ile kadın memurlara verilecek olan ücretli doğum izni doğum sonrası için 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor. Bu kapsamda baba olan çalışanların kullanabileceği babalık izni de uzatılarak 10 güne yükseltildi.

DOĞUM SONRASINA AKTARILABİLECEK

Aktarılan bilgilere göre çalışabilir durumda olduğu doktor raporuyla belgelenen kadın memurlar istekleri halinde doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarabileceği süre de 1 hafta artacak.

İSTEDİĞİ TAKDİRDE ÇALIŞABİLECEK

Yapılan düzenleme ile kadın memurlara doğum öncesi 8 doğum sonrası ise16 hafta olmak kaydıyla toplamda 24 hata annelik izni tanınacak. Ancak çalışabilir durumda olduğunu doktor onaylı belge ile tasdikleyen ve çalışmak isteyen kadın memurlar kendi kurumunda doğumdan önceki son 2 haftaya kadar daha çalışabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN HAKKI DOĞUYOR

Kabul edilen teklifle İş Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre kadın işçiler doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta izin kullanabilecek. Doktor raporu ile aktarılan 2 hafta da dahil edildiğinde toplamda 26 haftalık annelik izninin tamamlanması halinde isteyen kadın çalışanlar ücretsiz izne çıkabilecek.

10 GÜN BABALIK İZNİ

Yapılan yeni düzenlemeye göre eşi doğum yapan erkek çalışanlara verilen babalık izni süresi ise 5 günden 10 güne yükseltildi.