Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) ilke kararında, iş yerlerinde mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesine ilişkin önemli değerlendirmelere yer verildi.

Kurul, son dönemde çalışan devam takibinin dijitalleştirilmesi amacıyla parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik sistemlerin kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekti.

Kararda, biyometrik verilerin hassas nitelikte kişisel veri olduğu ve geri döndürülemez özellik taşıdığı belirtilerek, bu verilerin işlenmesinde yalnızca hukuki dayanağın değil, aynı zamanda gereklilik, ölçülülük ve veri minimizasyonu ilkelerinin de gözetilmesi gerektiği ifade edildi.

AÇIK YASAL DÜZENLEME BULUNMUYOR

Kurul, İş Kanunu'nda işverenlerin çalışma sürelerini takip etme ve kayıt altına alma yükümlülüğü bulunduğunu ancak bu takibin biyometrik yöntemlerle yapılmasını zorunlu kılan açık bir yasal düzenleme bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle mesai takibinin biyometrik veri işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesinin hukuki açıdan sorun yaratabileceği belirtildi.

ÇALIŞANIN RIZASI TARTIŞMALI OLABİLİR

Kararda, işçi ile işveren arasındaki güç dengesizliği nedeniyle çalışanlardan alınan açık rızanın her zaman özgür iradeye dayanıp dayanmadığının tartışmalı olduğu kaydedildi. Çalışanın rızasını vermemesi veya geri çekmesi halinde olumsuz sonuçlarla karşılaşma ihtimali bulunmasının, açık rızanın geçerliliğini zedeleyebileceği ifade edildi.

ALTERNATİF YÖNTEMLER HATIRLATILDI

KVKK ayrıca, mesai takibi için şifreli kartlar, PIN tabanlı sistemler, imza çizelgeleri, RFID/NFC kartlar ya da denetçi gözetiminde giriş çıkış kayıtları gibi daha az müdahaleci alternatif yöntemlerin bulunduğuna işaret etti. Bu nedenle biyometrik veri kullanımının zorunlu olmadığı ve ölçülülük ilkesini karşılamayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

VERİ SORUMLULARINA YÜKÜMLÜLÜK HATIRLATMASI

Kurul, veri sorumlularının kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, ilke kararının Resmi Gazete'de ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verdi.