"1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda değişiklik yapılmasına dair 7557 Sayılı Kanun 21 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi." Yapılan bu değişiklikle beraber tabiplerin en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabileceği hüküm altına alındı.

Yeni düzenleme ile hekimlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşme durumuna bakılmaksızın, özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde "sadece 4/a (SSK) statüsünde kadrolu çalıştırılmaları" karara bağlandı. Bu sayede, daha önce 4/b statüsünde çalışan ve sigorta primlerini kendileri yatıran hekimlerin çalışma statüsü değişmiş oldu.

İZİNLERİN YENİLENMESİ İÇİN 1 HAZİRAN 2026 TARİHİ KRİTİK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Kanuna eklenen Geçici 16’ncı madde uyarınca, 21 Temmuz 2025 tarihinden önce çalışma izni almış olan hekimlerin 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni başvuruda bulunmaları gerekiyor. İlgili maddeye göre, "21 Temmuz 2025 tarihinden önce izin almış olup 1 Haziran 2026 tarihine kadar yeni çalışma izni başvurusunda bulunmayanların izinleri iptal edilecek."

4/A STATÜSÜ İLE GELEN HAKLAR

Yeni sistemde hekimler aynı anda iki ayrı özel hastanede 4/a statüsünde kadrolu olarak çalışabiliyor. Bu durumun çalışanlara sağladığı haklar ise şöyle sıralanıyor:

Ücretli Yıllık İzin: 4/b statüsündeyken hizmet alımı kapsamında görülen ve izne çıktığında ücreti kesilen hekimler, 4/a statüsüyle yıllık izne çıktıklarında ücret almaya devam edecekler.

Kıdem Tazminatı: Hekimler emekliliğe hak kazandıklarında veya iş akitleri sonlandırıldığında kıdem tazminatı alabilecekler.

Prim Yatırımı: Her bir işveren, ödediği brüt ücrete karşılık gelen sosyal sigorta primlerini ayrı ayrı SGK'ya yatıracak ve bu primler emekliliğe yansıyacak.

PRİME ESAS KAZANÇ TAVANI VE PRİM İADESİ

2026 yılında prime esas kazanç tavanı asgari ücretin 9 katına çıkarak aylık 297.270 TL olarak belirlendi. İki ayrı hastaneden alınan toplam brüt ücretin bu tavanı aşması durumunda, "sigortalı kişi talep ederse tavanı aşan kazançlar için ödenen primler iade ediliyor."

Örneğin; iki işverenden toplam 500.000 TL kazanç bildirilmişse, tavanı aşan 202.730 TL’lik kısım üzerinden kesilen %15 oranındaki (30.409,50 TL) prim tutarı, başvuru yapılması halinde faizsiz olarak iade ediliyor. SGK bu iadeyi talep gelmeden kendiliğinden gerçekleştirmiyor.

Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin belirli limitleri aşması durumunda hekimlerin Mart ayında beyanname vermesi gerekiyor. 2026 yılı kazançları için bu limitler; toplam ücret geliri için 5 milyon 300 bin lira, ikinci işverenden alınan ücret toplamı için ise 400 bin lira olarak belirlendi.

Beyanname veren hekimler; eğitim, sağlık ve şahıs sigorta harcamalarını vergi matrahından indirebiliyor. Bu yöntemle "ilave vergi ödemek yerine vergi iadesi almak mümkün olabiliyor." Bu nedenle harcama faturalarının saklanması önem arz ediyor.