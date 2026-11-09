Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde taşınabilir otomatik şok cihazı (OED) bulundurulmasını zorunlu kılacak bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladı. Taslağa göre cihazlar, iş yerlerinin acil durum planlarına da dahil edilecek.

Takvim çalışan sayısına göre kademeli uygulanacak. Taslakta, 200 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri için 31 Aralık 2027, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerleri için ise 31 Aralık 2028 tarihinden itibaren zorunluluk öngörülüyor.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA KALP KRİZİNİN PAYI YÜZDE 30,1

Düzenleme hazırlığında kalp krizlerinin 2025 yılında gerçekleşen tüm ölümlü iş kazalarının yüzde 30,1'ini oluşturması etkili oldu.

Haberde aktarılan TÜİK ölüm istatistiklerine göre ise kalp krizleri, koroner damar hastalıkları ve beyin damar hastalıkları gibi dolaşım sistemi hastalıkları, Türkiye genelindeki tüm ölümler içinde yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oranla ilk sırada yer aldı.

YANGIN DIŞINDA DA TATBİKAT ÖNGÖRÜLÜYOR

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik öngören taslak, tatbikatlara ilişkin yeni kurallar da içeriyor. Yıllık yangın tatbikatının yanı sıra iş yerinde belirlenen ve önceliklendirilen en az bir farklı acil durum için de tatbikat yapılması planlanıyor.

Tatbikatlar ayrı ayrı veya bütünleşik biçimde gerçekleştirilebilecek. Belirlenen planlama süresi içinde her bir acil duruma yönelik tatbikat yapılması öngörülüyor.

Taslakta ayrıca acil durumların önceliklendirilmesi, iş yeri dışından kaynaklanabilecek acil durumların dikkate alınması ve önleyici, sınırlandırıcı tedbirlerin güçlendirilmesi yer alıyor. İş yerlerindeki acil durum planlarının da bir yıl içinde yeni yönetmeliğe göre revize edilmesi öngörülüyor.