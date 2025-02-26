Kıdem tazminatı alabilmek için en temel şart, aynı işyerinde en az bir yıl kesintisiz çalışmaktır. Çoğunlukla işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi durumunda ödenen kıdem tazminatı, bazı özel durumlar nedeniyle işçiye de ödenebilmektedir.

2025 KIDEM TAZMİNATI TUTARLARI

2025 yılı için kıdem tazminatı tutarları şu şekilde belirlendi:

En düşük kıdem tazminatı: 25 bin 878 TL

Tavan kıdem tazminatı: 46 bin 428 TL

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN KADINLAR İÇİN TAZMİNAT HAKKI

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadınlar, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işverene başvurduklarında kıdem tazminatını alabilirler. Ancak, hamilelik veya doğum nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı ödenmez çünkü bu tür ayrılıklar istifa olarak kabul edilir.

ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILANLAR

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılan çalışanlar, herhangi bir şart aranmadan kıdem tazminatına hak kazanır. Bu hak, bedelli askerlik yapanlar için de geçerlidir. Ancak, askerlik nedeniyle işten ayrılacak çalışanların dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır:

- İhbar tazminatı ödenmez.

- İhbar süresi uygulanmaz.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra, eski işyerine başvuru yapılması için 2 ay süresi vardır.

EMEKLİLİK ŞARTLARINI SAĞLAYANLAR İÇİN KIDEM TAZMİNATI

Emeklilik koşullarını sağlayan çalışanlar, kıdem tazminatına hak kazanabilir. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartını tamamladıktan sonra SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak işverene başvurabilirler.

1999-2008 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar, kadınlar için 58 yaşında, erkekler için ise 60 yaşında emekli olabilir. Bunun için 4500 gün prim ve 25 yıl sigortalılık süresi gereklidir.

7000 gün prim ödemesi yapan çalışanlar, yaş şartı aranmaksızın kıdem tazminatını alabilir. 30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanlar için ise prim şartı 4500 ile 5400 gün arasında değişmektedir.

Sonuç olarak, kıdem tazminatı, sadece iş akdinin feshiyle değil, emeklilik, askerlik ve evlilik gibi çeşitli özel durumlarla da kazanılabilen bir haktır.

Çalışanların bu haklarını bilmesi, iş hayatındaki ayrılma süreçlerini daha sağlıklı ve düzenli şekilde yönetmelerine olanak sağlar.