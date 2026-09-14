Milyonlarca çalışan ve işverenin yakından takip ettiği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde (TES) yeni bir gelişme yaşandı.

Hükümetin 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Programı'nda, kamuoyunda "ikinci emeklilik" olarak bilinen TES'e yer verilmedi.

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni OVP'yi değerlendirerek uzun süredir gündemde bulunan sistemin rafa kaldırıldığını ifade etti.

MAAŞLARDAN YÜZDE 3 KESİNTİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

Planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında çalışanların maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılması, işverenlerin de yüzde 3 katkı sağlaması öngörülüyordu.

Sistemle çalışanlara mevcut emeklilik gelirlerine ek bir gelir oluşturulması hedefleniyordu. Ancak TES'in 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda yer almamasıyla birlikte çalışanların maaşlarından yapılması planlanan ilave kesinti de şimdilik gündemden çıktı.

TES İÇİN TAKVİM DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

TES'in hayata geçirilmesine ilişkin takvim daha önce de birkaç kez değiştirildi. 2023'te yayımlanan OVP'de, Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işveren katkısını da içeren TES'e dönüştürülmesi için 2024'ün son çeyreği hedeflenmişti.

Bu hedef gerçekleşmeyince uygulama takvimi 2025'e ertelendi.

Ardından 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda sistem bir kez daha ertelendi. Yeni OVP'de ise TES'e ilişkin herhangi bir başlık yer almadı.

İSA KARAKAŞ: SİSTEM TAMAMEN TIKANDI

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TES'in mevcut ekonomik ve sosyal koşullarda hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını uzun süredir dile getirdiklerini belirtti.

Karakaş, TES'e ilişkin henüz bir kanun teklifinin, hazırlanmış bir taslağın ya da kamuoyuna açıklanmış net bir metnin bulunmadığına dikkat çekti.

Sürecin sürekli ertelendiğini belirten Karakaş, son olarak TES başlığının yeni OVP'de de yer almadığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTEN 991 LİRA KESİNTİ YAPILACAKTI

2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, net asgari ücret ise 28 bin 75,50 TL olarak uygulanıyor. TES kapsamında brüt ücret üzerinden yüzde 3'lük çalışan katkısı alınması halinde, asgari ücretli bir çalışanın maaşından aylık yaklaşık 991 TL kesinti yapılacaktı.

Karakaş, söz konusu ilave kesintinin özellikle dar gelirli çalışanların üzerindeki ekonomik yükü artıracağına dikkat çekti.

İŞVERENLERDEN DE YÜZDE 3 KATKI ALINACAKTI

TES yalnızca çalışanları değil, işverenleri de yakından ilgilendiriyordu.

Sistemin hayata geçirilmesi halinde çalışanların yüzde 3'lük katkısının yanı sıra işverenlerden de yüzde 3 oranında katkı alınması öngörülüyordu.

Karakaş, mevcut prim yüküne TES katkısının da eklenmesinin özellikle KOBİ'ler ve küçük işletmeler açısından ilave maliyet oluşturacağını belirtti.

YENİ OVP'DE TES YOK

Yeni Orta Vadeli Program'da TES'e yer verilmemesiyle birlikte çalışanların maaşlarından yapılması planlanan yüzde 3'lük ilave kesinti de şimdilik uygulanmayacak.

Ancak TES'in OVP'de yer almaması, sistemin hukuken tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Mevcut durumda TES'in hayata geçirilmesine ilişkin yeni bir takvim bulunmuyor.