Çalışanların hastalık, kaza veya doğum gibi çeşitli sağlık gerekçeleriyle rapor kullanımı, işverenler ve işçiler arasında tartışma yaratabiliyor. İşten çıkarma hakkının doğup doğmayacağı, rapor süresinin belirli sınırları aşmasıyla doğrudan ilişkili. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, sık rapor kullanımının işten çıkarmaya yol açabilecek durumlarını ve yasal çerçeveyi mercek altına aldı.

İş Kanunu’na göre, işverenin işçiyi sağlık gerekçesiyle işten çıkarması için belirli şartlar bulunuyor. Özellikle işçinin hastalık veya engellilik nedeniyle devamlı devamsızlık yaşaması, işverenin iş akdini feshetmesine imkan tanıyabiliyor. Ancak, çok sık rapor kullanımı söz konusu olduğunda, bu durumun iş yerinde olumsuz etkiler yaratması halinde, işverenin işçiyi çıkarma hakkı doğabiliyor.

RAPOR KULLANIMI HANGİ DURUMLARDA İŞTEN ÇIKARMA SEBEBİ OLABİLİR?

Çok sık rapor kullanımının işten çıkarma sebebi sayılabilmesi için, rapor süresinin işçinin ihbar süresini 6 hafta aşması gerekiyor. Ancak, rapor süresi bu sınırları aşmasa dahi, işyerinde çalışma düzenini olumsuz etkileyen bir durum varsa, işverenin işçiyi işten çıkarması mümkün olabiliyor. Yasal çerçeveye göre, işveren her iki durumda da kıdem tazminatı ödemek zorunda.

İşçilerin devamsızlık sürelerine bağlı olarak işverenin fesih hakkı da değişiyor. Örneğin, çalışma süresi 6 aydan az olan bir işçi için 8 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar olan bir işçi için 10 hafta gibi süreler belirlenmiş durumda. Bu süreler aşılırsa, işveren ihbar süresi beklemeksizin iş akdini feshedebilir.

Sık rapor kullanımının işten çıkarma sebebi olabilmesi için işverenin belirli yasal prosedürleri takip etmesi gerektiği gibi, işçinin devamsızlıkları iş yerindeki düzeni bozuyorsa, işten çıkarma yapılabilir.

KIDEM TAZMİNATI ÖDEME ZORUNLULUĞU

Ancak, bu durumda kıdem tazminatı ödenmesi zorunludur. İşçiler, iş akdinin haksız bir şekilde feshedildiğini düşünürlerse işe iade davası açma hakkına sahiptir. Yargıtay, işten çıkarılacak işçinin sık rapor kullanımının iş yerindeki düzeni bozduğuna dair somut delillerin sunulmasını talep etmektedir.