Programın 961.2 numaralı tedbirine göre; farklı statülerdeki kamu personelinin mevcut ödeme sistemleri incelenecek. Yeni modelde maaş belirleme süreçlerinde yalnızca kadro ve kurum statüsü değil; yürütülen görevin güçlüğü, kullanılan yetki ve üstlenilen sorumluluk düzeyi dikkate alınacak. Yapılacak çalışmalarla karmaşık ödeme kalemlerinin birleştirilmesi ve daha sade bir ücret yapısının oluşturulması hedefleniyor.

DÜZENLEME 5,4 MİLYON PERSONELİ KAPSIYOR

Haziran 2026 verileri itibarıyla kamuda toplam 5 milyon 417 bin 126 kişi görev yapıyor. Çalışanların istihdam türlerine göre dağılımı şu şekildedir:

Kadrolu Personel: 3 milyon 582 bin 25

Kamu İşçisi: 1 milyon 267 bin 501

Sözleşmeli Personel: 419 bin 801

Diğer Statüler: 147 bin 799

Farklı mevzuatlara tabi grupların varlığı mevcut ücret yapısını karmaşıklaştırırken; çalışmanın geniş bir kitleyi etkilemesi öngörülüyor. Ancak hakimlik, askeri personel veya toplu iş sözleşmeli işçilerin yeni modele nasıl entegre edileceği henüz netleşmiş değil.

ÇALIŞMAYI YÜRÜTECEK KURUMLAR

Ücret sistemine ilişkin analiz ve hazırlık çalışmalarının sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine verildi. Sürece teknik katkı sağlayacak paydaş kurumlar ise şunlardır:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Kamuda görev esasına dayalı sadeleştirme hedefi önceki kalkınma planlarında da yer almıştı. 2027 Programı ile konu somut bir analiz başlığına dönüştürülerek ilgili kurumlar görevlendirildi.

UYGULAMA TAKVİMİ VE ZAM ORANI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Programda yeni sistemin yürürlüğe gireceği tarihe, seyyanen bir artışa ya da maaş zam oranlarına ilişkin somut bir rakam veya takvim yer almıyor.

Memurların 2027 yılı toplu sözleşme hakları ve enflasyon farkı ödemeleri mevcut mevzuat doğrultusunda devam edecek. Sistem değişikliği için öncelikle kurumsal analizlerin tamamlanması, mevzuat taslaklarının hazırlanması ve uygulama takviminin netleşmesi gerekecek.