

Farklı cihazlarda birden fazla Samsung hesabı kullanıyorsanız ve bu hesaplardan birine uzun süredir giriş yapmadıysanız, şimdi giriş yapmanızda fayda var. Çünkü teknoloji devi Samsung, 31 Temmuz 2025'ten itibaren, iki yıldır aktif olmayan hesapları silmeye başlayacağını duyurdu.

Samsung, bu adımın amacının, kullanılmayan hesaplara ait verilerin güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

ESKİ HESAPLAR SİLİNECEK

Şirket, "aktif olmayan hesaplar" politikasını uygulamaya koyacağını kullanıcılarına bildirdi. Bu politika, uzun süredir kullanılmayan hesapların ve verilerin güvenliğini sağlamak adına hayata geçiriliyor. Buna göre, 24 ay boyunca kullanılmayan veya giriş yapılmayan hesaplar, "aktif olmayan hesaplar" olarak kabul edilecek ve silinecek. Hesap silindiğinde, hem erişim engellenecek hem de hesapla ilişkilendirilmiş tüm veriler kalıcı olarak silinecek.

Eğer bir hesabınızı yaklaşık iki yıldır kullanmadıysanız, hesabınızın silinmesini önlemek için Samsung hesabınıza giriş yapmanız veya bu hesaba bağlı bir hizmet ya da ürün kullanmanız gerekiyor. Samsung, silinen hesapların ve verilerin geri getirilemeyeceğini özellikle vurguluyor.

Şirket, silinme riski taşıyan hesaplarla ilişkili e-posta adreslerine bildirimler göndererek, kullanıcılarına hesaplarını korumaları için son bir şans verecek.