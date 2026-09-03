Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının yüksek seyretmesi, tüketicilerin yurt dışından cihaz satın alma seçeneğine yönelmesine neden oluyor ancak yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kayıt yaptırılmadan kullanılabilmesi belirli süre ve koşullara bağlı. Çift SIM kart yuvası veya SIM kart ile e-SIM desteği bulunan cihazlarda kullanım süresi bir takvim yılı içerisinde toplam 8 aya kadar çıkabiliyor.

Yurt dışında bazı vergi avantajlarının bulunması ve Tax Free uygulaması kapsamında ödenen KDV’nin iade edilebilmesi de cihazları Türkiye’ye kıyasla daha uygun fiyatlı hale getirebiliyor.

4 AYLIK KULLANIM SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yurt dışından getirilen telefonun Türkiye’deki mobil şebekelerde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kullanım süreci başlıyor. Bu aşamada, cihazın kayıt işlemlerine ilişkin gönderilen bilgilendirme SMS’i de önem taşıyor.

İlk SIM kart üzerinden tanımlanan kullanım süresinin sona ermesinin ardından, çift SIM veya e-SIM desteği bulunan cihazlarda diğer SIM seçeneğine geçilerek ikinci kullanım döneminden yararlanılabiliyor. Böylece cihaz, bir takvim yılı içerisinde toplam 8 aya kadar kullanılabiliyor.

Örneğin telefon 1 Mayıs 2026 tarihinde kullanılmaya başlanırsa ilk dört aylık dönem 31 Ağustos’ta sona eriyor. Kullanıcının 1 Eylül itibarıyla diğer SIM kart yuvasına veya e-SIM'e geçmesi halinde ikinci dört aylık kullanım dönemi başlıyor ve bu süre yıl sonuna kadar devam ediyor.

Takvim yılının değişmesiyle birlikte yeni yılın kullanım süresi devreye girdiğinden, kullanım başlangıç tarihine bağlı olarak cihazın toplam kullanım süresi 16 aya kadar ulaşabiliyor.

KULLANIM SÜRESİ DOLAN TELEFONA NE OLUR?

Belirlenen kullanım süresinin sona ermesinin ardından cihazın Türkiye’de mobil iletişime kapatılması söz konusu olabiliyor. Bu durumda telefon yurt dışında ikinci el olarak değerlendirilebileceği gibi Türkiye’de yedek parça amacıyla da satışa çıkarılabiliyor.

Cihazı Türkiye’de kullanmaya devam etmek isteyenlerin ise ilgili kayıt işlemlerini gerçekleştirerek gerekli ücreti ödemesi gerekiyor.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de resmi olarak kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor.