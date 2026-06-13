Kanadalı girişimci Robert Bezeau, Panama’nın Bocas del Toro bölgesinde hayata geçirdiği "Plastic Bottle Village" (Plastik Şişe Köyü) projesi kapsamında, 1 milyondan fazla atık PET şişeyi kalıcı yapı malzemesi olarak kullanarak konut ve turistik tesislere dönüştürdü. Proje kapsamında inşa edilen 14 metre yüksekliğindeki "Castillo Inspiración" (İlham Kalesi), Guinness Dünya Rekorları tarafından "plastik şişelerden yapılmış en büyük kale" olarak tescil edildi.

ATIKLARI KALICI OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Girişimci Robert Bezeau, 2009 yılında Montreal’den Panama’nın Isla Colón adasına taşınmasının ardından, bölgedeki turizm artışına bağlı olarak yerel temizlik kapasitesini aşan plastik atık sorununu gözlemledi. Bezeau, 2012 yılında "Bocas Geri Dönüşüm Programı" adlı bir toplama ağı kurarak haftada iki gün şehirdeki atık PET şişeleri bir araya getirmeye başladı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren toplama çalışmaları sonucunda 1 milyondan fazla plastik şişe biriktirildi. Toplanan bu atıkların kalıcı olarak değerlendirilmesi amacıyla, adadaki 83 dönümlük ormanlık arazide "Plastic Bottle Village" projesinin inşasına başlandı.

İNŞAAT TEKNİĞİ AÇIKLANDI

Projede uygulanan inşaat tekniği, kare örgü şeklinde kaynaklanmış çelik barlardan oluşan kafeslerin üretilmesine dayanıyor. İçi hava dolu ve bütün haldeki plastik şişeler bu çelik kafeslerin içerisine sıkıştırıldıktan sonra, üzerleri yaklaşık 2,5 santimetre kalınlığında çimento tabakasıyla kaplanıyor.

Yapılan teknik incelemelere ve mimari verilere göre, şişelerin içinde hapsolan hava kütlesi duvar yapısında yalıtım cepleri oluşturuyor. Dış sıcaklığın 35°C’ye ulaştığı tropikal bölge ikliminde bu sistem, yapay soğutma sistemlerine olan ihtiyacı azaltarak iç mekanda doğal bir termal konfor sağlıyor.

GUİNNESS REKORU

Projenin küresel ölçekte tanınmasını sağlayan "Castillo Inspiración", 2017 yılında tamamlandı. Guinness Dünya Rekorları verilerine göre; 4 katlı, 14 metre yüksekliğindeki bu yapı yaklaşık 40.000 plastik şişe kullanılarak inşa edildi. Bünyesinde 4 misafir odası, bir ziyafet alanı ve çatı gözlem platformu barındıran kale, konaklama ve ziyaret noktası olarak işletiliyor.

Bezeau, 2021 yılında kompleksi genişleterek 10.000 plastik şişeden oluşan ve 16 konuk kapasiteli, 6 hücreye sahip bir zindan yapısını da tesise ekledi.