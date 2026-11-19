Haziran 2023'te Nevada eyaletinin Elko kentinde toprak altından çıkan milyonlarca "Mormon çekirgesi" (Anabrus simplex), evlerin duvarlarını, hastane girişlerini ve otoyolları tamamen kapladı. Ulaşımı ve günlük yaşamı felç eden istila nedeniyle şehirde acil durum tedbirleri uygulandı.

BÖCEKLER YOLLARI YAĞ GİBİ KAYGANLAŞTIRDI

Sürüler halinde hareket eden dev çekirgeler, özellikle karayollarında büyük bir güvenlik tehdidi oluşturdu. Ezilen böceklerin çıkardığı sıvılar, asfalt üzerinde yağ benzeri, son derece kaygan bir tabaka meydana getirdi. Bu durum, araçların kontrolünü zorlaştırarak şehir genelinde çok sayıda trafik kazasının yaşanmasına neden oldu.

YAZ ORTASINDA KAR KÜREME ARAÇLARI DEVREYE GİRDİ

Karayollarındaki kayganlığı gidermek ve biriken milyonlarca çekirgeyi temizlemek için alışılmadık yöntemlere başvuruldu. Belediye ve karayolları ekipleri, otoyolları ve ana caddeleri çekirge yığınlarından arındırmak amacıyla yaz ortasında kar küreme araçları ve ağır iş makinelerini sahaya sürdü. Ekipler, yollara kum dökerek kayganlığı azaltmaya çalıştı.

İstila sadece yolları değil, konutları ve kamu binalarını da doğrudan etkiledi. Dev böcekler evlerin, iş yerlerinin ve yerel hastanenin dış cephelerini tamamen örttü. Vatandaşlar, kapı önlerinde ve bahçelerinde biriken çekirgeleri uzaklaştırmak için yaprak üfleme makineleri, tazyikli su ve küreklerle kendi imkanlarıyla mücadele etti.

Bilim insanları, Mormon çekirgelerinin bu denli yoğun sürüler halinde ortaya çıkmasının bölgedeki iklimsel döngülerle ilişkili olduğunu belirtiyor. Kuraklık ve sıcaklık artışıyla tetiklenen bu istilaların, yumurtaların aynı dönemde çatlamasıyla devasa boyutlara ulaştığı ifade ediliyor. Ekiplerin şehirdeki temizlik ve güvenlik önlemleri sürüyor.