Türkçe rap müziğinin tanınan isimlerinden Sansar Salvo, hakkında alınan yeni kararla gündeme geldi. Gerçek adı Ekincan Arslan olan rapçi, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, “topluma karşı tehlikeli olma” gerekçesiyle hastaneye zorunlu yatış kararı verildiğini açıkladı.

Daha önce babasına yönelik şiddet nedeniyle tutuklanan ve tahliyesinin ardından kendi isteğiyle tedavi gören rapçinin açıklaması dikkat çekti.

ZORUNLU YATIŞ KARARINI KENDİSİ DUYURDU

Sansar Salvo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hakkında verilen kararı takipçileriyle paylaştı. Rapçi, hastaneye zorunlu yatış kararının gerekçesinin “topluma karşı tehlikeli olma” olduğunu belirtti.

BABASINA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sansar Salvo, Nisan 2025’te babası Gazi Arslan’a şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında “üst soya karşı basit kasten yaralama” suçundan dava açılan rapçi, Mayıs 2025’te hâkim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme, Sansar Salvo’ya önce 9 ay hapis cezası vermiş, takdiri indirimle cezayı 7 ay 15 güne düşürmüştü. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen rapçi, tutuklulukta geçirdiği süre de dikkate alınarak tahliye edilmişti.

TAHLİYESİNİN ARDINDAN KENDİ İSTEĞİYLE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Sansar Salvo, tahliyesinden sonra 14 Mayıs 2025’te İstanbul’daki Fransız Lape Hastanesi’nde kendi isteğiyle tedavi görmeye başlamıştı.

Annesi Arzu Girgin, o dönemde yaptığı açıklamada oğlunun yaşadığı süreci geride bırakarak müzik kariyerine dönmek istediğini belirtmişti. Rapçinin şimdi duyurduğu zorunlu yatış kararı, önceki gönüllü tedavi sürecinden farklı bir gelişme oldu.

RAPÇİ SELO DA TEDAVİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Rapçi Selo olarak tanınan Selahattin Ergün de ekim ayının başında yaptığı açıklamada Sansar Salvo ile yaşadığı anlaşmazlıklara değinmişti.

Kendisine yönelik hakaretler nedeniyle hukuki yollara başvurduğunu belirten Selo, Sansar Salvo’nun hastanede tedavi görmeyi kabul etmesi durumunda davalarını geri çekmeye hazır olduğunu söylemişti. Selo, rapçiye tedavi görmesi ve ailesiyle ilişkilerini düzeltmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da ifade etmişti.