Sabah'ta yer alan habere göre; Popstar yarışmasından sonra sokak sanatçısı olan ve paylaştığı videoyla fenomen hale gelen Rıza Tamer'in milyonlarca dinleyicisi bulunuyordu. Dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Rıza Tamer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Tamer’in tedavisi devam ederken, yakın çevresi ve sevenleri gelişmeleri yakından takip ediyor.









Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde yaşayan ünlü sanatçı Rıza Tamer'den sevenlerini üzen haber geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde dinlenmek için sırtüstü uzanan Tamer, kısa süre içinde fenalaştı. Mide bulantısı yaşadığı ve ardından nefes almakta zorlandığı öne sürülen sanatçı için yakınları vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi.





Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yetkililerden ve yakın çevresinden yapılacak yeni açıklamalar merakla bekleniyor.