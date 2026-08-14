Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgede artan balistik füze tehditlerine karşı hava savunma altyapısını güçlendirmek amacıyla ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin ile 211,4 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza attı.

Anlaşma kapsamında BAE'nin mevcut savunma ağı, "Configuration 3" (C3) standardında üretilecek yeni nesil THAAD fırlatıcıları ile genişletilecek ve modernize edilecek.

THAAD sisteminin ABD dışındaki ilk uluslararası alıcısı olan BAE, geçmişte Husilerin ve İran kaynaklı füzelerin hedefi olmuş, bu sistemleri ilk kez 2022'deki saldırılarda operasyonel olarak sahada başarıyla kullanmıştı.

Ülkenin caydırıcılığını artırmayı hedefleyen ve Ağustos 2026'da başlayacak üretimin Ocak 2031'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Kinetik enerjiyle hedefini doğrudan çarparak yok eden "hit-to-kill" teknolojisine sahip sistemlerin tedariki, ABD'nin bölgedeki geniş kapsamlı füze savunma stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.