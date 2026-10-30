Dubai'nin en kilit finans ve ticaret merkezlerini birbirine bağlayan Dünya Ticaret Merkezi Kavşağı'ndaki dev ulaşım projesinde sona gelindi. Dubai Yol ve Ulaşım Otoritesi (RTA), yaklaşık 189 milyon dolar dev bütçeyle hayata geçirilen projenin beşinci ve son köprüsünü bugün resmen trafiğe açtı.

Toplam 5 kilometreyi bulan köprü ağının son halkasının devreye girmesiyle birlikte, bölgedeki kronik trafik çilesinin büyük oranda tarihe karışması ve sürücülerin kavşakta yaşadığı ortalama 12 dakikalık bekleme süresinin sadece 90 saniyeye inmesi hedefleniyor.

Hizmete giren 1 kilometre uzunluğundaki iki şeritli yeni köprü, Al Majlis Caddesi ile 2 Aralık Caddesi'ni doğrudan birbirine bağlayarak saatte yaklaşık 3 bin araca kesintisiz geçiş imkanı sunuyor.

Bu bağlantı sayesinde daha önce yoğun saatlerde altı dakikayı bulan seyahat süresi bir dakikaya kadar düşüyor. Proje kapsamında eski döner kavşak zemin seviyesinde modern bir kavşak sistemine dönüştürüdü.

Dubai Şehir Merkezi, Finans Merkezi (DIFC) ve Deira arasında mekik dokuyan sürücülerin yanı sıra bölgedeki dev fuar ve etkinliklere katılanlarla birlikte günlük 500 binden fazla kişiye hizmet vermesi beklenen proje, ana güzergahlardaki tıkanıklığı asgari seviyeye indirerek Dubai içi ulaşımı ciddi ölçüde hızlandıracak.