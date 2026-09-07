Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, eski bir yatırım bankacısıyla arasındaki 152 milyon avroluk hukuki anlaşmazlığı mahkeme dışında çözüme kavuşturdu. Taraflar tüm iddia ve suçlamalar konusunda gizli bir anlaşmaya varırken, bankanın Londra'da benzer konularla bağlantılı 4 ayrı davası daha devam ediyor.

Deutsche Bank sözcüsü, anlaşmanın ayrıntılarının gizli olduğunu belirterek tarafların "tüm iddia ve suçlamaları" çözüme kavuşturduğunu açıkladı.

Banka, anlaşmanın 2026'nın üçüncü çeyreğinde yalnızca küçük bir mali etkisi olacağını bildirdi.

152 milyon avroluk dava neden açılmıştı?

Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülen dava, eski yatırım bankacısının Deutsche Bank'tan yüz milyonlarca avro tazminat talep etmesiyle başlamıştı.

Davacı, İtalya'daki ceza yargılamasının ve bu süreçte verilen ilk mahkeme kararının kariyerine ciddi zarar verdiğini savunuyordu.

Dava, Deutsche Bank ile İtalyan banka Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) arasında yıllar önce gerçekleştirilen karmaşık türev işlemlerine dayanıyordu.

Davacının iddiasına göre Deutsche Bank, önceki yıllarda tartışmalı bir muhasebe yöntemi kullanmış, düzenleyiciler ve basının konuya ilişkin bilgi sahibi olmasının ardından ise kendisini adeta "günah keçisi" haline getirmişti.

Deutsche Bank ise söz konusu suçlamaları kabul etmiyor ve davaların asılsız olduğunu savunuyor.

Eski çalışanın davadan vazgeçmesinin ardından Frankfurt'ta 10 Eylül'de yapılması planlanan duruşma da iptal edildi.

Londra'daki davaların toplamı 700 milyon euroyu aşıyor

Frankfurt'taki dava sona ermiş olsa da Deutsche Bank açısından hukuki süreç henüz bitmiş değil.

Bankanın açıklamasına göre, Londra'da benzer nitelikte dört ayrı dava devam ediyor. Bu davalarda talep edilen toplam miktarın 600 milyon sterlini, yani yaklaşık 700 milyon euroyu aştığı belirtiliyor.

Banka ayrıca altıncı eski çalışanıyla da mahkeme dışında anlaşmaya vardı.

Deutsche Bank, eski çalışanlarının iddialarını daha önce de defalarca reddetti. Bankanın 2025 yılı yıllık raporunda, söz konusu iddiaların asılsız olduğu ve banka tarafından güçlü şekilde savunulacağı ifade edildi.

Tartışmanın geçmişi 2008'e uzanıyor

Deutsche Bank ile eski çalışanları arasındaki hukuki anlaşmazlığın geçmişi 2008 yılında yapılan işlemlere kadar uzanıyor.

Banka o dönemde MPS ve bankanın bir iştirakiyle karmaşık türev işlemleri gerçekleştirmişti. Bu işlemler daha sonra farklı şekilde sınıflandırıldı ve yıllar içinde İtalya'da cezai soruşturmanın konusu oldu.

2019 yılında Deutsche Bank'ın beş eski çalışanı ile o dönemde görev yapan bir çalışan, piyasa manipülasyonuyla bağlantılı muhasebe sahtekarlığına yardım ve yataklık etmek suçlamaları kapsamında İtalya'da birkaç yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak hukuki süreç burada sona ermedi.

2022'de tüm sanıklar beraat etti

Söz konusu kararlar 2022 yılında temyiz aşamasına taşındı. Temyiz mahkemesi, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Bugün gelinen noktada ise geçmişteki işlemler, Deutsche Bank ile eski çalışanları arasındaki milyonlarca euroluk tazminat taleplerinin merkezinde yer alıyor.

Frankfurt'taki 152 milyon avroluk dava anlaşmayla sona ererken, Londra'daki dört dava nedeniyle bankanın karşı karşıya olduğu toplam ihtilaf tutarı 700 milyon euroyu aşmaya devam ediyor.