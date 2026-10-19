Washington'ın en çok ziyaret edilen simge yapılarından biri olan havuz, 14,7 milyon dolarlık yenileme çalışmasının ardından yeniden kullanıma açıldı. Ancak kısa süre sonra kaplamanın çeşitli bölgelerinde kabarmalar, çatlaklar ve soyulmalar ortaya çıktı.

85 NOKTADA HASAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde havuzun taban kaplamasında en az 85 farklı noktada sorun bulunduğu belirlendi. Yenileme için harcanan yüksek miktara rağmen ortaya çıkan hasar, çalışmaların nasıl yürütüldüğünü tartışmaya açtı.

İnceleme sonucunda, yeni uygulanan kaplamanın yeterince kuruması beklenmeden havuzun suyla doldurulduğu tespit edildi. Bu durumun kaplamanın yüzeye tutunmasını olumsuz etkilediği ve bozulmalara yol açtığı belirtildi.

MİLYONLARCA DOLARLIK YENİLEME TARTIŞMA YARATTI

Lincoln Anıtı ile Washington Anıtı arasında uzanan yansıtma havuzu, ABD'nin en tanınmış turistik noktaları arasında yer alıyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçinin fotoğraf çektiği havuz, başkentin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yenileme çalışmasının ardından ortaya çıkan sorunlar, projenin uygulama sürecine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Hasarlı bölgelerin onarılması gerekirken milyonlarca dolarlık yatırımın kısa sürede bozulması dikkat çekti.