Irak'ın Tuzhurmatu kentinde yapılan 7 kilometrelik yol, 28 Ekim'de hizmete açılmıştı. Yaklaşık 4,8 milyar Irak dinarına (yaklaşık 3,7 milyon dolar) mal olan projede, ilk kuvvetli yağışların ardından meydana gelen hasar tepkilere neden oldu.

İLK ŞİDDETLİ YAĞIŞTA YOL ÇÖKTÜ

Bölgedeki yoğun yağışların ardından çevre yolunun bazı kesimlerinde zemin çökmeleri meydana geldi. Asfaltın parçalandığı ve yolun zarar gördüğü görüntüler, kısa süre önce tamamlanan projenin altyapısına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Hasarın ardından yolun yapımında kullanılan malzemeler ve yağmur suyu tahliye sistemlerinin yeterliliği tartışılmaya başlandı.

YETKİLİLER DAHA ÖNCE UYARMIŞ

Selahaddin İl Meclisi Üyesi Yasin el-Davudi, yolun yapımından önce bölgede sel riski bulunduğuna ilişkin defalarca uyarıda bulunduklarını açıkladı. Davudi, alçak geçiş yerine yükseltilmiş bir köprü yapılması gerektiğini, ancak bunun yaklaşık 20 milyar Irak dinarına mal olacağını belirtti.

Yaşanan çökme üzerine projenin yapımını ve denetimini incelemek için teknik ve idari soruşturma komisyonu kurulması istendi.

Bölgeye giden Selahaddin Valisi, ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla geçici bir çelik köprü kurulması için talimat verildiğini duyurdu. Beş tonun altındaki araçlar eski köprüye yönlendirilirken, ağır taşıtlar için alternatif güzergâhlar belirlendi.