Tanganyika eyaletindeki Manono sahası, dünyanın en büyük sert kaya lityum yataklarından biri olarak gösteriliyor. Bölgede yapılan çalışmalar, milyonlarca ton lityum karbonat eşdeğeri kaynağın bulunduğunu ortaya koydu. Projenin arkasındaki Çinli madencilik şirketi Zijin Mining, maden sahasının geliştirilmesi ve işleme tesislerinin kurulması için yaklaşık 1 milyar ila 1,4 milyar dolar arasında yatırım yapıyor.

YILDA 130 BİN TON ÜRETİM HEDEFLENİYOR

Şirketin planlarına göre tesis ilk aşamada yılda yaklaşık 130 bin ton lityum karbonat eşdeğeri üretim kapasitesine ulaşacak. Bu miktar, Manono'yu dünyanın en büyük lityum üretim merkezlerinden biri haline getirebilir. Uzmanlar, tesisin tam kapasiteye ulaştığında küresel lityum arzının yaklaşık yüzde 5'ini tek başına karşılayabileceğini belirtiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Lityum, elektrikli araç bataryalarının yanı sıra enerji depolama sistemleri, akıllı telefonlar ve birçok elektronik cihazın üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle yeni büyük rezervlerin üretime geçmesi, enerji dönüşümü sürecinde stratejik önem taşıyor. Çinli şirketlerin son yıllarda Afrika'daki lityum kaynaklarına yoğun yatırım yapmasının temel nedeni de gelecekteki talebi güvence altına almak olarak gösteriliyor.

İLK İHRACATLAR HEMEN BAŞLAYACAK

Projeyi geliştiren ortak girişim, üretimin başlamasının ardından ilk ihracatların da kısa süre içinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Manono sahası, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ilk büyük ölçekli lityum üretim merkezi olma özelliğini taşıyor. Uzmanlar, projenin yalnızca ülke ekonomisi için değil, küresel batarya ve elektrikli araç sektörleri için de önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.