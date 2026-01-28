Emeklilik sonrası aktif kalmak isteyen binlerce vatandaşın gözü kulağı kamu iş ilanlarında. Ancak kamu sektöründe çalışmak, özel sektördeki gibi rahat bir kazanç sağlamıyor. Türkiye Gazetesi köşe yazarı SGK uzmanı İsa Karakaş’a göre, 2005’ten beri yürürlükte olan kurallar, özellikle düşük emekli maaşı alan memur, işçi ve esnaf emeklileri için ciddi bir engel oluşturuyor.

Türkiye’de 1 Ocak 2005’ten beri emeklilerin kamu kurumlarında çalışması sıkı kurallara bağlandı. Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT’ler ve devletin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde işe giren emeklilerin maaşları tamamen kesiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Maaş Tamamen Kesiliyor: Kamu kurumunda memur, işçi veya sözleşmeli personel olarak işe başladığınızda emekli aylığınız durduruluyor.

SGK Primleri Sil Baştan: Özel sektördeki gibi “Sosyal Güvenlik Destek Primi” (SGDP) ödeyerek maaş alma şansı yok.

Tüm Kesintiler Yapılıyor: Çalıştığınız kurumdan aldığınız maaş üzerinden tüm sigorta ve genel sağlık primleri kesiliyor; sistem sizi “hiç emekli olmamış” gibi kabul ediyor.

KİMLER MAAŞINI ALMAYA DEVAM EDEBİLİR?

Buna karşın bazı özel durumlar ve görevler bu kuralın dışında bırakılmış durumda. “Hem emekli maaşını alıp hem de kamudan ödeme alabilenler” şunlar:

-Cumhurbaşkanlığına seçilenler

-Bakanlar Kurulu üyeliğine dışarıdan atananlar

-TBMM üyeliğine seçilenler

-Belediye başkanları ve meclis üyeleri

-Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

-Ders ücreti karşılığı eğitim kurumlarında görev alanlar (üniversitelerde yaş sınırı aranmaz)

-Vakıf üniversitelerinde akademisyenler

-Yönetim kurulu üyeliği veya toplantı başı ücret (huzur hakkı) alanlar

-Cumhurbaşkanı kararıyla atanan üst düzey bürokratlar

-Muhtarlar

Muhtar seçilen emeklilerin aylıkları kesilmiyor. Bu gruptaki emekliler hem devletten aldıkları emekli maaşını hem de muhtarlık ödeneğini alabiliyor. Özel sektördeki SGDP kesintisi muhtarlar için uygulanmıyor.

EMEKLİYE YASAK, VEKİLE SERBEST!

Sistem, düşük maaşlı emekliyi korumak yerine yüksek maaşlı siyasileri avantajlı konuma getiriyor.

En düşük maaşlı emekliye “Ya çalış ya maaş al” deniyor: Parkta bekçilik yapan emeklinin maaşı derhal kesiliyor.

Yüksek maaşlı emeklilere imtiyaz tanınıyor: Belediye başkanları ve milletvekilleri emekli maaşını da almaya devam ediyor.

Kamu görevlisi sayılan sıradan şirketler: Vatandaşın çalıştığı belediye şirketi kamu sayılırken, siyasetin zirvesindekiler kısıtlamadan muaf tutuluyor.

“Hem emekli maaşımı alırım hem de maaşım yatar” dönemi resmen kapandı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen emekliler, maaşlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Uzun yıllar emek verdikten sonra emekli aylığını kaybetmeden çalışmak artık istisnai durumlarda mümkün.