En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin yasalaşma süreci başlıyor.

Düzenleme, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek karara bağlanacak. Komisyondan onay alması durumunda Genel Kurul’a sevk edilecek olan teklifin, hızlı bir şekilde yasalaşması bekleniyor.

ÖDEME TAKVİMİ VE MAAŞ FARKLARI

Temmuz ayı emekli aylığı ödemeleri, SSK emeklileri için tahsis numarasının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Yasal düzenlemenin bu tarihlere kadar tamamlanması durumunda, artışlar doğrudan maaşlara yansıtılacak. Yasama sürecinin ödeme tarihlerini aşması hâlinde ise oluşan maaş farkları, hak sahiplerinin hesaplarına ileri bir tarihte ayrıca aktarılacak.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI VE MALİYETİ

Yapılacak düzenleme, yaklaşık 5,1 milyon emekli ve hak sahibini doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye genelinde gelir ve aylık alan toplam 17 milyon kişinin yaklaşık 14,5 milyonunu SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşturuyor.

Son veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üçte birinden fazlası en düşük emekli aylığından yararlanıyor. 2022 yılında 1,2 milyon olan en düşük aylık alan kişi sayısı, Ocak 2026'daki düzenlemeyle 4,9 milyona ulaşmıştı. Temmuz ayındaki yeni artışla birlikte bu sayı ilk kez 5 milyon sınırını aşmış olacak.

KÖK MAAŞ FARKLARI HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANACAK

Bütçeye toplam maliyeti 79 milyar lira olarak hesaplanan düzenleme kapsamında, taban aylık uygulamasının sınırları genişletilecek. Kök maaşı belirlenen taban aylığın altında kalan emekliler için aradaki fark, geçmiş dönemlerde olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaya devam edecek.