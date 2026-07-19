Temmuz 2026 döneminde açıklanan 6 aylık enflasyon verilerinin ardından milyonlarca emeklinin maaş zammı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam aldı.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenlemenin Meclis sürecinde olması nedeniyle, özellikle taban maaş alan emekliler maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, SGK 2026 emekli maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 3 bin 552 TL fark ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması öngörülüyor.

Ancak düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından taban maaş alan emeklilere oluşacak 3 bin 552 liralık fark hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz yasalaşmadığı için maaş farkı ödemelerine ilişkin resmi takvim de açıklanmadı.

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme tarihleri duyurulacak.

Mevcut beklentilere göre maaş farklarının Ağustos 2026'nın ilk haftasında emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

4C EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler maaşlarını ayın 1-5'i arasında aldığı için Temmuz maaşlarını zam oranı kesinleşmeden önce eski tutar üzerinden aldı.

Bu nedenle oluşan maaş farkı, SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimine göre ayrıca hesaplara yatırılacak. Resmi tarih henüz açıklanmasa da ödemelerin Ağustos ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NASIL SORGULANIR?

SGK tarafından ödeme takvimi açıklandıktan sonra emekliler maaş farklarının hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını şu yöntemlerle kontrol edebilir:

-Bankaların mobil uygulamaları,

-İnternet bankacılığı,

-Bankaların müşteri hizmetleri,

-ATM'ler,

-e-Devlet üzerinden maaş ve ödeme bilgileri.

Böylece banka şubesine gitmeden fark ödemeleri kolayca sorgulanabilecek.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHLERDE ÖDENECEK

4A kapsamındaki SSK emeklilerinin zamlı maaşları tahsis numarasının son hanesine göre şu tarihlerde ödenecek:

Son rakamı 9: 17 Temmuz

Son rakamı 7: 18 Temmuz

Son rakamı 5: 19 Temmuz

Son rakamı 3: 20 Temmuz

Son rakamı 1: 21 Temmuz

Son rakamı 8: 22 Temmuz

Son rakamı 6: 23 Temmuz

Son rakamı 4: 24 Temmuz

Son rakamı 2: 25 Temmuz

Son rakamı 0: 26 Temmuz

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise tahsis numarasına göre şu tarihlerde hesaplara yatırılacak:

Son rakamı 9, 7 ve 5: 25 Temmuz

Son rakamı 3 ve 1: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6 ve 4: 27 Temmuz

Son rakamı 2 ve 0: 28 Temmuz

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?

2026 Temmuz dönemi itibarıyla emekli maaş zam oranları şu şekilde uygulanıyor:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 17,76

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 13,52

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenlemenin yasalaşmasının ardından, taban aylık alan emeklilere oluşacak maaş farkı da SGK tarafından açıklanacak resmi ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak.