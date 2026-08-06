Prim borcu olan emeklilerin zihnindeki soru işaretleri Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı son bilgilendirmeyle yanıt buldu.

Yılbaşından bu yana yürürlükte olan düzenleme kapsamında; geçmişe dönük Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı prim borçları, emekli aylıklarının yanı sıra dul ve yetim maaşlarından da doğrudan tahsil edilebilecek. Ancak kurum tarafından sonradan tespit edilen borçlar için maaşlara uygulanacak kesintilerde belirli yasal sınırlar ve özel esaslar dikkate alınacak.

BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI, SSK PRİM BORÇLARI

Telvizyon programında konuya ilişkin açıklama yapan AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Özçetin: "Gerek Bağ-Kur, gerek Emekli Sandığı, gerekse SSK diye bildiğimiz prim borçları varsa, bu prim borçlarına ilişkin de kesintiler yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tespit edilmesi durumunda doğrudan kesinti yapılacak SGK, bu borçları emekli aylığı bağlandıktan sonra tespit ederse maaştan tahsil yoluna gidebilecek.

Ancak maaştan yapılacak kesintinin de bir üst sınırı var.

-Maaşın dörtte biri oranında olabilir.

-Maaşların yüzde 10'unu aşamaz.

Tarkan Özçetin: "Kesintilerin en fazla maaşın dörtte biri oranında olabileceği, yine yapılacak bu kesintilerin de maaşların yüzde 10'unu aşamayacağına ilişkin düzenleme söz konusu." şeklinde konuştu.

Her aylık üzerinden ayrı ayrı değerlendiriliyor Birden fazla aylık alanlar için de kesinti her aylık üzerinden ayrı ayrı değerlendiriliyor. Yani kendi emekli aylığını alan kişiye başkasının borcu yüklenmeyecek.

"KENDİNİZDEN YÜZDE 10, VEFAT EDEN EŞTEN YÜZDE 10 KESİNTİ"

Tarkan Özçetin: "Hem eşinin prim borcu daha sonra tespit edilirse hem de kendisinin prim borcu varsa, kendi maaşından yüzde 10, vefat eden eşinden dolayı aldığı maaştan da yüzde 10 oranında bu prim borcuna karşılık kesinti yapılabileceğine ilişkin düzenleme söz konusu." ifadelerine yer verdi.