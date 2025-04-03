Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği 1.000 TL'lik bayram ikramiyesi farkı için nihai karar verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı kapsamında daha önce ödenen 3.000 TL'nin ardından, kalan 1.000 TL'nin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.

SGK, yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Toplamda 4.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin tamamı emeklilere bugün itibarıyla ödenmiş olacak.

Ödemeler, emeklilerin maaş ödeme günlerine göre yapılacak. SSK kapsamındaki gelir ve aylık alan emeklilerden, maaşlarını 17-21 Nisan arasında alanlar 3 Nisan'da, 22-26 Nisan arasında alanlar ise 4 Nisan'da fark ödemelerini alacak. Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere ise 4 Nisan'da ödeme yapılacakken, Emekli Sandığı kapsamında olanlar 5 Nisan'da farklarını alacak.

Yaklaşık 15.5 milyon emekli ve hak sahibinin faydalanacağı bu ödeme ile birlikte, 28.4 milyar TL'lik bir mali yük oluşturulacak.

Bayram ikramiyesi ödemesinden emekli olanlar tam olarak 4.000 TL alırken, dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre ödeme alacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli ya da çalışan eşten maaş alanlar ise yüzde 50 oranında ödeme alacak.