AKP ekonomi yönetiminin en ağır yükleri sırtına yüklediği emeklileri ilgilendiren bir gelişme oldu. Emekli aylıklarının belirlenmesinde önemli etkileri olan aylık bağlanma oranlarına ilişkin değişiklik kanun teklifi TBMM'ne sunuldu.

Yüzde 2 olarak belirlenen aylık bağlanma oranları bu düzenleme yasalaşırsa yüzde 3'e çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Yapılan düzenlemeye göre 25 yıl hizmet dönemini tamamlayan ve primini de ödeyen bir kişi emekli olmak istediğinde alacağı maaşın aylık bağlanma oranı yüzde 50 seviyesinden yüzde 75 seviyesine çıkacak. Bu şekilde emekli maaşlarının da belirlenen yeniden bağlanma oranına göre artıtılması söz konusu olabilir.

ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE ORAN ARTACAK

Emekli aylığı bağlanmasıyla ilgili 5510 sayılı kanundaki 29. madde aylık bağlanma oranını her yıl için yüzde 2 olarak belirliyor. Bu oran mevcut haliyle kaldığı tabloda 25 yıllık hizmet süresini dolduran bir vatandaş prime esas gelirinin yarısını emekli aylığı olarak alıyor. 25 yılın altında çalışanlarda ise bu oran daha da düşüyor.İlgili kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.