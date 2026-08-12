Avukat Ali Erdem Gündoğan, katıldığı YouTube yayınında memur emeklilerinin seyyanen zam talebiyle ilgili davanın son durumunu anlattı. Gündoğan, AYM’nin 6 Ağustos’ta yapılan ikinci başvuruyu ilk dosyayla birleştirdiğini ve ilk dosyayı pilot dosya olarak belirlediğini söyledi.

OLUMLU KARAR ÇIKARSA NE OLACAK?

Gündoğan’ın değerlendirmesine göre AYM’nin başvuruyu haklı bulması halinde, 2023 Temmuz döneminden bu yana memur emeklilerine ödenmediği ileri sürülen seyyanen zammın maaşlara yansıtılması gündeme gelebilecek.

Avukat Gündoğan, geriye dönük ödemeler konusunda ise yaklaşık 1 milyon TL’ye varabilecek alacak oluşabileceğini öne sürdü.

Ancak söz konusu rakam ve ödemenin kapsamı, AYM’nin vereceği kararın içeriğine ve karar sonrasında uygulanacak hukuki sürece bağlı olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTABİLİR

Seyyanen zam talebinin kabul edilmesi halinde, özellikle düşük maaş alan memur emeklileri açısından önemli bir gelir artışı ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Gündoğan, mevcut düzenlemenin iptal edilmesi veya başvurunun kabul edilmesi durumunda en düşük memur emekli maaşındaki artışın yüzde 100’ü aşabileceğini savundu.

Milyonlarca memur emeklisi şimdi Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararı bekliyor

%100'Ü AŞABİLİR

Seyyanen zam talebinin kabul edilmesi halinde, özellikle düşük maaş alan memur emeklileri açısından önemli bir gelir artışı ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Gündoğan, mevcut düzenlemenin iptal edilmesi veya başvurunun kabul edilmesi durumunda en düşük memur emekli maaşındaki artışın yüzde 100’ü aşabileceğini savundu.

Milyonlarca memur emeklisi şimdi Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararı bekliyor.

NELER YAŞANDI?

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in yaptığı bireysel başvuruyu 6 Ağustos 2026’da görüşen AYM, ikinci başvurunun daha önce açılan 2026/7162 başvuru numaralı dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Dava, 2023 genel seçimleri öncesinde görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmaması üzerine açılmıştı.