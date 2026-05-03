Temmuz ayı yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. Mart ayı verileriyle birlikte %10,04’lük artış kesinleşirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş Ankara kulislerinden gelen "umutları yıkan" gelişmeyi paylaştı.

Küresel belirsizlikler ve bütçe disiplini nedeniyle refah payı ve seyyanen zam beklentileri rafa mı kalkıyor? İşte detaylar...

Küresel savaş etkisiyle yükselen petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacak. Karakaş, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verisinin oldukça kritik olduğunu belirtti.

MART ENFLASYONU İLE 3 AYLIK ZAM NETLEŞTİ

TÜİK tarafından ilan edilen verilere göre, mart ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artış şu şekilde olacak:

Ay / Yıl | TÜFE (Yıllık % Değişim) | TÜFE (Aylık % Değişim)

01-2026 | 31,53 | 2,96

02-2026 | 30,65 | 4,84

03-2026 | 30,87 | 1,94





Karakaş "Ocak ve şubat aylarının toplamı olan %7,95’lik artışa mart verisi eklendiğinde, kümülatif enflasyon %10,04 seviyesine ulamıştır. Bugün itibarıyla her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında %10,04 oranında bir güncelleme kesinleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

Karakaş, "Asıl muamma, “en düşük emekli maaşı” uygulamasının akıbetidir. Hükûmetin bu uygulamayı sonlandırıp sadece sosyal yardıma muhtaç olanlara destek vereceği yönündeki söylemler, milyonlarca emekliyi 20.000 TL sınırında sabitleme riski taşımaktadır. Ayrıca seçime sınırlı bir zaman kala hükûmet bu riski göze alabilecek mi? Göze alsa bile hangi en düşük emekliye nasıl destek verilecek? Henüz bu konuda netleşmiş bir çalışma yok" açıklamasında bulundu.

EMEKLİNİN UMUTLARI SUYA DÜŞTÜ

Uzman isim, "Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor" diyerek kötü haberi verdi.

SEYYANEN ZAM VEYA REFAH PAYI MASADA VAR MI?

Seyyanen zam veya refah payı verilme ihtimalinin Ankara’da şimdilik uzak ihtimal olduğunu dile getiren Karakaş, "Hükûmetin, 17 milyona yakın emekli ve hak sahibinin sesini duyacağına ve sistemin iyileştirilmesi için elzem olan "İntibak, millî gelir artışlarının otomatikman emekli maaşlarına tam olarak yansıması, seyyanen zam…" formüllerini 2027 vizyonuyla hayata geçireceğine olan inancımı koruyorum" değerlendirmesinde bulundu.