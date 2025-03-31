SGK emekli vatandaşların yaşam kalitesinin geliştirilmesi için adımlar atmaya devam ediyor. Hayatı boyunca çalışarak prim ödemelerini tamamlayan vatandaşlar yıllarca emekli olmayı bekliyor. Emekli olduklarında da sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmayı uman vatandaşlar için önemli haberler de art arda geliyor.

GSS kapsamının genişlemesiyle bazı sağlık hizmetlerinin ücretsiz olacağı öğrenildi. TGRT'nin haberine göre, emekliler SGK anlaşmalı bazı merkezlerde fizik tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

SAĞLIK DESTEK PAKETİ GENİŞLETİLDİ

- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm emekliler faydalanabilecek.

- Fizik tedaviye alternatif olarak sunulan bu hizmet, SGK tarafından finanse edilecek.

- Tedavinin süresi uzatılabilecek, gerekirse refakatçi masrafları da karşılanacak.

ÜCRETSİZ KAPLICA TEDAVİSİ BAŞVURUSU

Ücretsiz kaplıca tedavilerine katılmak isteyen vatandaşların şu adımları izlemesi gerekiyor:

Sağlık raporu alın: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya hidroklimatoloji uzmanı bir doktordan sağlık kurulu raporu almanız gerekiyor.

SGK'ya Başvuru Şartı: Gerekli sağlık raporuyla SGK'ya başvuran emekliler, uygun görülmeleri halinde 6 ay boyunca ücretsiz kaplıca tedavisinden faydalanabilecek.

Tedavi Süresi Uzatılabilir: Eğer tedavinin devam etmesi gerekiyorsa, yeni bir sağlık raporu alarak bu hizmetten daha uzun süre yararlanmak mümkün olacak.