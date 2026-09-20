İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında para transferlerine ilişkin yeni tespitler ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği belirlendi.

İncelemelerde ayrıca Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro gönderildiği tespit edildi.

Ayrıca Pusula Yatırım Holding YKB'si Turhan'ın Yunanistan'da oturum izni aldığı, Yunanistan'da lüks bir malikane satın aldığı, Dubai'de bir villa ile özel bir jet ve yat satın aldığı tespit edildi.

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