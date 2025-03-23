Ev sahipleri için kira beyannamesi verme aşaması başladı. 2024 yılı boyunca belirlenen istisna sınırını aşan konut veya iş yeri kira geliri elde eden mülk sahipleri, beyanname vererek gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Vergi ödemeleri ise iki taksit şeklinde yapılabilecek. Peki, kira beyannamesi için son tarih ne zaman? Kimler beyanname verecek?

KİRA BEYANNAMESİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan (31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek.

GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?

2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine yönelik verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025'in nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilme imkanı bulunuyor. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması halinde şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.

TÜM EV SAHİPLERİ BEYANNAME VERMEK ZORUNDA MI?

Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin gelir vergisi ödemesi gerekiyor. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyannameden muaf tutulacak.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL YAPILIR?

Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma erişebilecek. Aynı zamanda, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere ulaşım sağlayabilecek.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana erişebilecek.

ÇIKAN VERGİ NEREYE ÖDENECEK?

Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyeti olan bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR NASIL KİRA BEYANNAME VERECEK?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef çerçevesinde vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerden "e-Devlet" şifresi alabilme hakkı bulunuyor. Aynı zamanda, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderim sağlayabilecek.

BEYANNAME DOLDURMAYANLARA CEZA KAPIDA

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, vaktinde verilmemesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilecek. Aynı zamanda verginin süresinde tahakkuk edilmemesi halinde verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.