Avustralya’da 19. yüzyılda süs bitkisi ve doğal çit amacıyla Güney Amerika’dan getirilen Opuntia stricta türü kaktüs, ülkenin en büyük biyolojik istilalarından birine yol açtı. Doğal düşmanının bulunmadığı bölgede hızla yayılan kaktüs, milyonlarca hektarlık hayvancılık arazisini kaplayarak geçilmesi imkansız çalılıklar oluşturdu.

Çiftçilerin mekanik ve kimyasal yöntemlerle yürüttüğü mücadelelerin yetersiz kalması üzerine bilim insanları, bitkinin köken aldığı Güney Amerika'daki doğal düşmanlarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, larvaları Opuntia türleriyle beslenen Cactoblastis cactorum adlı güve türü tespit edildi.

KİTLESEL SALIM YAPILDI

Avustralya yönetimi, 1926 yılında milyonlarca güveyi kaktüs istilasının en yoğun olduğu bölgelere bıraktı. Dokulara nüfuz ederek bitkiyi içten tüketen larvalar sayesinde kaktüs yoğunluğu kısa sürede azaldı ve milyonlarca hektar arazi yeniden tarım ile hayvancılığa kazandırıldı.

KÜRESEL YAYILIM VE EKONOMİK RİSKLER

Avustralya'daki başarısının ardından kaza eseri Kuzey Amerika’ya ulaşan güve türü, Amerika Birleşik Devletleri’nde hızla yayıldı. Türün, zengin kaktüs çeşitliliğine ve geniş bir kaktüs endüstrisine sahip Meksika'ya ulaşma riski bulunuyor. Sulama gerektirmeyen; insan gıdası, hayvan yemi, rüzgar kıran ve toprak koruma amacıyla kurak bölgelerde yoğun olarak yetiştirilen kaktüsler için bu durum potansiyel bir tehdit oluşturuyor.

Güvenin yerli tür olduğu Arjantin'de ise Cactoblastis cactorum, kaktüs üretim alanlarındaki ana zararlı olarak kabul edilmekte ve tarımsal kayıplara neden oluyor.