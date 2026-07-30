Teknoloji dünyası otonom araçlara ve dört tekerlekli robotlara çoktan alışmışken, Estonya merkezli bir girişim ezberleri tamamen bozacak bir yeniliğe imza attı. Rollo Robotics, endüstriyel tesislerden havalimanlarına kadar geniş alanların korunması için özel olarak tasarlanan, dünyanın ilk dengeli tek tekerlekli otonom güvenlik robotu 1ROLLO’yu sahneye çıkardı. Klasik çok tekerlekli ya da insansı robotların aksine, tek bir tekerlek üzerinde harikalar yaratan bu fütüristik koruma, güvenlik sektöründeki maliyetleri düşürürken operasyonel verimliliği zirveye çıkarmayı hedefliyor.

YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN DENGE SORUNU AŞILDI

Mühendislerin yıllardır tek tekerlekli sistemlerde yaşadığı en büyük problem stabilizasyon, yani dengeyi korumaktı. Rollo Robotics, geliştirdiği patentli jiroskopik stabilizasyon sistemi ve yüksek frekanslı sensör füzyonu ile bu düğümü çözmeyi başardı. Cihazın merkezinde 60 santimetre çapında tek bir tekerlek yer alıyor. Robotun dik durmasını sağlayan sır ise tekerleğin içine dikey olarak yerleştirilmiş, yüksek hızla dönen bir volan sistemi. Robot yön değiştirmek istediğinde iç kısımdaki bu volan yana doğru eğiliyor ve cihaz tıpkı bir motosiklet sürücüsü gibi virajlara esnek bir şekilde yatarak keskin dönüşler gerçekleştirebiliyor. Ani rüzgarlar veya engebeli araziler, yüksek frekanslı sensörlerden gelen anlık verilerin yapay zeka kontrol yazılımıyla işlenmesi sayesinde robotu sarsamıyor.

ZORLU ŞARTLARA MEYDAN OKUYAN PERFORMANS

Yaklaşık 110 santimetre yüksekliğe ve 45 kilogram ağırlığa sahip olan 1ROLLO, tam bir performans canavarı olarak öne çıkıyor. Saatte 30 kilometre hıza ulaşabilen robot, tek bir şarjla 8 saate kadar kesintisiz devriye görevi yürütebiliyor. Bataryası azalmaya başladığında ise insan müdahalesine gerek duymadan kablosuz şarj istasyonuna otomatik olarak geri dönüyor ve böylece 24 saat kesintisiz çalışabiliyor. IP65 su ve toz geçirmezlik sertifikasıyla donatılan tek tekerlekli koruma, -20°C ile 55°C arasındaki aşırı hava koşullarında bile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandı.

TEHLİKELİ GAZLARI VE PLAKALARI BİLE TANIYOR

Üstelik 1ROLLO sadece etrafı izleyen sıradan bir kamera değil. Üzerindeki 360 derecelik bilgisayarlı görüş ve uç yapay zeka teknolojileri sayesinde çevresini bir insan gibi analiz edebiliyor. İnsanları, şüpheli hareketleri ve açık unutulmuş kapıları anında algılamanın ötesinde, entegre plaka tanıma sistemiyle araç kontrolü yapabiliyor ve endüstriyel alanlar için hayati önem taşıyan karbonmonoksit gibi tehlikeli gaz sızıntılarını gerçek zamanlı tespit edebiliyor.

RTK-GNSS tabanlı milimetrik konumlandırma sistemi sayesinde haritalanan devriye rotasından asla sapmayan robot, yoluna çıkan engelleri de esnekçe alt ediyor. Sıradışı bir durum sezdiğinde 4G, 5G veya Wi-Fi üzerinden bulut platformuna anlık uyarı geçiyor. Uzaktaki bir operatör, robot üzerindeki mikrofon ve hoparlör aracılığıyla alandaki kişilerle anında çift yönlü sesli iletişim kurabiliyor.

MAAŞLI İŞÇİ GİBİ ÇALIŞACAK

Girişimin kurucu ortağı ve CEO'su Sander Sebastian Agur, tek tekerlekli tasarımın üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürdüğünü belirtiyor. Ayrıca bu kompakt yapı, geleneksel hantal robotların veya devriye araçlarının giremediği dar koridorlar, kalabalık geçiş alanları ve veri merkezlerinin sıkışık koridorlarında kusursuz bir manevra kabiliyeti sunuyor. Modüler yapısı sayesinde robota ihtiyaca göre termal kameralar veya gece görüş sistemleri de entegre edilebiliyor.

Rollo Robotics, bu teknolojiyi doğrudan satmak yerine Hizmet Olarak Robot (RaaS) abonelik modeliyle sunacak. Şirketler büyük sermayeler bağlamak yerine aylık sabit bir ücret karşılığında donanım, bakım, yazılım ve donanım güncellemelerini kapsayan tam bir güvenlik hizmeti alacak. Yani otonom güvenlik robotu adeta maaşlı bir çalışan görevi görecek. Şu an pilot projeleri yürütülen 1ROLLO'nun ticari olarak tamamen sahaya inmesi ise 2027 yılı içerisinde hedefleniyor. 1ROLLO robotunun çalışma prensibi tıpkı bir güvenlik görevlisi gibi çalıştığından ve insana yakın boyut ile hızda tasarlanmasından dolayı 'güvenlik görevlisi' kavramını insanlardan alıp robotlar devretmesi de sektörde beklenenler arasında.